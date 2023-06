Marco Cavalieri in cerca del podio a Reggello

La terza gara stagionale per il gentleman driver fiorentino sarà quella “di casa”, dove ha già partecipato sei volte.

Sarà al via con la Hyundai i20 Rally2 di Roger Tuning, gommata Michelin, affiancato di nuovo da Massimo Bazzani. Insegue un risultato di spessore sia nell’assoluta che nella “over 55”, dove è capoclassifica.

Firenze – E’ pronto per la terza gara stagionale, il gentleman driver fiorentino Marco Cavalieri, questo fine settimana al 15. Rally di Reggello-Città di Firenze.

Sarà la quarta prova della Coppa Rally di zona 6 e per Cavalieri sarà la gara “di casa”, che disputerà al volante della Hyundai i20 Rally 2, fornita dalla astigiana Roger Tuning, gommata Michelin, affiancato da Massimo Bazzani.

Cavalieri riparte dalla soddisfazione vibrante della sesta posizione assoluta ottenuta 40. Rally Abeti e Abetone, sulla Montagna Pistoiese lo scorso mese, risultato di spessore in quanto il portacolori della Scuderia Promoservice era alla seconda esperienza con la vettura sudcoreana. Date anche le difficili condizioni meteorologiche in cui si è corsa la gara, Cavalieri ha potuto immagazzinare molta esperienza in termini di feeling con una vettura estremamente professionale, un lavoro che cercherà di capitalizzare stavolta a Reggello, gara cui è molto affezionato.

Attualmente Marco Cavalieri si trova al primo posto della classifica di Campionato riservata agli “over 55” della Coppa Rally di zona 6 ed al terzo posto del Trofeo Michelin Italia, mentre la gara reggellese l’ha disputata sei volte, salendo anche sul podio, al terzo posto, nel 2019. Per proseguire il trend positivo sabato e domenica prossimi ci sarà da lavorare molto per riprendere ritmo con le strade del Valdarno Fiorentino ed anche da considerare la voglia di un riscatto dalla delusione dello scorso anno, esperienza conclusa con un ritiro. Tanti, dunque i motivi per seguire la prestazione di Cavalieri e Bazzani con la Hyundai.

“Siamo stati estremamente soddisfatti della prestazione sulla Montagna Pistoiese, un risultato da incorniciare sotto tutti gli aspetti – commenta Marco Cavalieri – esperienza importante che ci ha dato la consapevolezza di aver trovato la strada giusta per il feeling con la Hyundai. A Reggello troveremo strade molto tecniche, un percorso in parte rivisto che certamente chiederà tanto, a macchine e piloti, magari con un avversario in più che potrà essere il caldo. Ripartiamo comunque dalle ottime sensazioni sentite al Rally Abeti, siamo fiduciosi, vogliamo rimanere al comando della classifica over 55 e prendere punti pesanti per il trofeo Michelin”.

Il percorso di gara, tutto nella provincia di Firenze, interessa i territori comunali di Figline ed Incisa Valdarno e Reggello ed il programma prevede la sfida in due giorni. Dopo la partenza, sabato 17 giugno alle 21,30 da Cascia di Reggello, i concorrenti inizieranno i duelli con una Prova Speciale, la “Leccio” (14,740 Km.), per poi proseguire con le altre otto prove in programma per domenica 18 giugno. L’arrivo finale sarà a partire dalle 18,08.

Foto Amicorally

