Mare Jonio, visita occasionale a bordo della Guardia Costiera per verificare le condizioni di sicurezza della navigazione

Il rimorchiatore “Mare Jonio” è in queste ore oggetto di visita occasionale, presso il porto di Trapani, da parte di un team ispettivo della Guardia Costiera specializzato in sicurezza della navigazione, per accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della nave in quanto non abilitata alle operazioni di salvataggio.

La visita odierna, prevista ai sensi del D.P.R. 435/91 (Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), è in particolare volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di sicurezza della nave, l’efficienza e l’integrità dei mezzi di salvataggio e degli altri apparati, ed a verificare che l’unità sia idonea, sotto tutti gli aspetti – anche dal punto di vista sanitario – ad affrontare il mare senza rischi per la sicurezza della navigazione.​