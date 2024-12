Marevivo con il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini incontrano gli studenti dell’Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca

In Sicilia, Marevivo con il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini incontrano gli studenti per conoscere il ruolo e le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale a favore della tutela ambientale

Sciacca – Mercoledì 18 dicembre alle ore 10:30, presso l’Auditorium “Guido Buonocore” dell’Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca, si terrà un Incontro di Approfondimento: IA e Sostenibilità, a cura del fisico nucleare Valerio Rossi Albertini.

L’evento, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Marevivo e l’Istituto Calogero Amato Vetrano, si inserisce in un progetto più ampio finalizzato alla promozione della cultura della sostenibilità e dell’educazione ambientale. L’incontro si concretizza in virtù della convenzione recentemente siglata tra l’associazione e l’istituto, a testimonianza di un impegno condiviso per la tutela del nostro Pianeta e per una più consapevole crescita civica degli studenti.

Valerio Rossi Albertini, figura di spicco nel panorama scientifico italiano, guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale, esplorando le sue potenzialità e le sue implicazioni per il futuro del nostro pianeta. Il noto divulgatore scientifico, componente del Comitato Tecnico Scientifico di Marevivo, saprà rendere accessibili anche ai non addetti ai lavori i concetti più complessi, offrendo spunti di riflessione su come l’IA possa diventare un alleato prezioso nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela dell’ambiente.

“ Vogliamo offrire ai nostri giovani nuove opportunità di conoscenza, offrendo loro spunti di riflessione sugli orizzonti della tecnologia e su come utilizzare gli strumenti innovativi che essa introduce in modo costruttivo, senza perdere mai di vista il controllo della coscienza umana – dichiara Fabio Galluzzo presidente di Marevivo Sicilia – La tecnologia continua a fornirci nuovi supporti che accelerano conoscenze e competenze e che ci offrono tanti vantaggi consentendo la nascita e il mantenimento di relazioni o l’acquisizione delle informazioni che ci occorrono in brevissimi istanti. Ma come gestire l’innovazione senza perdere di vista la creatività e come farla convivere con la sostenibilità? Questi i temi che affronterà Valerio Rossi Albertini nel dibattito aperto ed informale che condurrà con studenti e insegnanti.”

Il sistema educativo si apre sempre di più alla conoscenza e all’analisi dei grandi temi che caratterizzano il progresso scientifico, volendone esaminare vantaggi e rischi, nell’intento di sostenere quanto più possibile lo sviluppo e il mantenimento della capacità critica nel mettere in discussione le informazioni che girano nella rete, ad avere un proprio giudizio che li aiuti ad affrontare con consapevolezza personale le sfide del futuro.

