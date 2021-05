La tre giorni online organizzata da Marevivo per affrontare il tema delle energie rinnovabili per una transizione energetica sostenibile

Mai come in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere il concetto di “transizione ecologica”, ma una vera transizione ecologica non può prescindere dall’abbandono dei combustibili fossili in favore delle numerose alternative sostenibili e rinnovabili che tutti conosciamo.



Non si tratta di una scelta auspicabile, ma necessaria: abbiamo meno di 10 anni per ridurre le emissioni di gas serra del 50% e salvare il clima impazzito del Pianeta prima che sia troppo tardi.



Per coinvolgere e sensibilizzare sull’importanza della transizione energetica sostenibile, ma anche analizzare lo sviluppo di tipo normativo, sociale e ambientale di tale transizione, Marevivo Onlus organizza tre webinar ai quali prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, della ricerca, della finanza e della società civile. Sponsor del progetto sono Enel S.p.A, Green Arrow Capital, Renexia S.p.A e Studio Watson Farley & Williams.



I webinar si terranno martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 maggio dalle 17:00 alle 18:00 sui canali Facebook e YouTube di Marevivo Onlus e su www.marevivo.it . Non è richiesta la prenotazione.

La invitiamo a partecipare agli incontri online, che affrontano un argomento più che mai attuale, con un focus importante sulle proposte di progetti finanziabili con le risorse del Recovery Fund previste per azioni “green”.

Di seguito la programmazione dell’iniziativa:

11 maggio – “Il vento nel futuro, l’Eolico Offshore”. Intervengono: Silvio Greco, Dirigente di Ricerca Stazione Zoologica Anton Dohrn; Simone Togni, Presidente ANEV; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia S.p.A; Eugenio Tranchino, Studio Watson Farley & Williams.

12 maggio – “Il sole e il futuro, l’energia e le forme del nuovo paesaggio”. Intervengono: Eugenio de Blasio, Fondatore e CEO Green Arrow Capital; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde; Eleonora Petrarca, Responsabile Business Development Enel Green Power Italia; Francesco Prosperetti, ex Direttore Generale Ministero dei Beni Culturali; Alessandra Todde, Viceministro dello sviluppo economico.

13 maggio – “L’onda del futuro, il potenziale dell’energia dal mare”. Intervengono: Angelo Consoli, Presidente Cetri-Tires; Fabio Di Felice, CNR-INM | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Istituto di Ingegneria del Mare; Lorenzo Matacena, Presidente Caronte & Tourist; Franco Rispoli, Presidente Owemes; Gianmaria Sannino, Responsabile del Laboratorio ENEA di modellistica climatica e impatti.

Introduzione di Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo.

Moderatore Livio De Santoli, Prorettore per la sostenibilità, Professore ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma, Presidente Coordinamento FREE.



A questo link programma completo: https://marevivo.it/blue-news/sole-vento-e-mare-i-tre-webinar-di-marevivo-sulle-energie-rinnovabili/

Com. Stam.