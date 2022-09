Marevivo: tutti sul Tevere per il “World Cleanup Day”

n occasione della Giornata Internazionale dedicata alla pulizia e al rispetto per l’ambiente, l’Associazione ambientalista è scesa in campo insieme a due partner d’eccezione: Decathlon e Le Roy Merlin

Roma – Anche quest’anno, in occasione del “World Cleanup Day”, Marevivo ha organizzato una giornata all’insegna della sensibilizzazione, coinvolgendo in prima persona cittadini, sportivi e giovani di tutte le età in attività di pulizia e di educazione ambientale.

L’iniziativa, nata da un’idea di Marevivo e Mondo Sommerso, si è svolta proprio sul Tevere, con l’obiettivo di far vivere ai cittadini il fiume attraverso un’attività all’aria aperta, ma anche e soprattutto di sensibilizzarli sulla tematica dell’inquinamento, visto che l’80% della plastica che troviamo nei nostri mari arriva proprio dai corsi d’acqua.

I partecipanti sono stati accolti dal team Decathlon – uno dei main partner dell’evento – presso la Spiaggia Tiberis di Ponte Marconi, e guidati verso le attività della mattinata. Alternandosi a gruppi, i partecipanti – tra cui numerosi studenti e docenti della Southlands British International School di Casal Palocco – hanno seguito un’interessante lezione di educazione ambientale tenuta da Filippo Fratini, biologo marino di Marevivo, e partecipato a una passeggiata archeologica guidata da Claudio Sisto, Direttore Editoriale di Mondo Sommerso, che ripercorrendo i luoghi della sua infanzia, ha posto l’attenzione sui cosiddetti “portus papi”, un’area del fiume utilizzata dai Papi come porto fino al 1860 circa.

La mattinata è entrata nel vivo con l’attività di cleanup, svolta su più fronti: in banchina i volontari hanno raccolto oltre una tonnellata di rifiuti vari – tra cui alcuni ingombranti come passeggini e parti di elettrodomestici – grazie all’aiuto del team Le Roy Merlin, altro main partner dell’evento che ha fornito il materiale utile per la raccolta (guanti e sacchetti). In acqua, invece, il Direttore Generale di Marevivo Carmen di Penta ha eseguito la raccolta straordinaria di un grosso telo di plastica appoggiato su un tronco sotto un pilone principale del Ponte Marconi, che è stato poi riportato a terra grazie al prezioso supporto di Guardia Costiera, Polizia Fluviale e Protezione Civile.

