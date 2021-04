Mariana Kramer è la nuova team manager dell’Alma Patti Basket. Il nuovo ruolo dell’atleta argentina, che ha salutato la pallacanestro giocata appena 4 giorni fa, è stato ufficializzato ieri durante la conferenza stampa online organizzata dalla società.

Kramer aveva già un ruolo dirigenziale, quello di responsabile del rapporto con gli sponsor, ma ora il ventaglio di responsabilità si allarga per la stimatissima ex giocatrice pattese.

A comunicare il nuovo incarico è stato il presidente Attilio Scarcella.

“Fino ad oggi ho chiesto a Mariana di occuparsi del rapporto con tutti gli sponsor, accanto a questo il ruolo che più le si addice è quello di team manager. Deve curare lei il rapporto con le ragazze e con tutte le giocatrici sulla scia della capacità che ha avuto di tenere unito il nostro spogliatoio. Così deve continuare, perché questa è la sua mission: stare vicino la squadra, creare il gruppo, essere il collante insieme a Mara nell’amalgama squadra-staff per il raggiungimento finale degli obiettivi che siamo dati. A lei va il mio in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro. Ho grande fiducia in Mariana“.

Kramer ha promesso di essere una team manager con la stessa verve dimostrata da giocatrice.

“Ringrazio tantissimo Attilio. Avere lui come presidente, prima come giocatrice e ora come dirigente, per me è una forza in più perché la sua forza, insieme a quella di Mara e lo staff che lavora con noi, permette la crescita dell’Alma Patti. Lui sa benissimo di poter contare su di me come è successo da giocatrice, sarò agguerrita anche fuori dal campo per portare l’Alma Basket al livello più alto possibile. Lui, come Mara, crede in questo progetto bellissimo. Con sacrificio lo stiamo portando avanti e credo ne stiamo raccogliendo i frutti ogni giorno di più. Con l’arrivo di Victoria facciamo un passo in avanti, dimostrando di lavorare con tanta passione, nonostante le difficoltà della pandemia e grazie ai tantissimi sponsor che continuano a stare con noi”.

L’Alma Patti ha iniziato ieri gli allenamenti che prepareranno la prossima trasferta in casa della Carispezia La Spezia, prevista domenica 18 aprile alle ore 17.

Appuntamento interessantissimo ai fini della classifica, uno scontro diretto per la 7^ piazza, e una gara che Patti deve vincere per ribaltare la sfortunata gara dell’andata.

foto: Sara Tumeo

Com. Stam.