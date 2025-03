Mariani al via del Supersport GT 2025 all’esordio su Lamborghini

Dopo i trascorsi in monoposto il pilota eugubino classe 1999 “salta” sulla Huracan ST Evo2 nei colori del team campione DL Racing affronta la sua prima stagione in Gran Turismo nella serie nazionale degli FX Racing Weekend sui più prestigiosi autodromi italiani. Primo test ok e round inaugurale al Mugello a fine marzo: “Entusiasta di questa nuova pagina della mia carriera”

Gubbio (PG). Dopo i trascorsi (e i successi) su monoposto di Formula 4, Lorenzo Mariani dà una “sterzata” alla sua giovane carriera di pilota e rilancia la sfida nelle corse Gran Turismo, nelle quali quest’anno sarà alla stagione d’esordio. Il driver eugubino classe 1999 si è accordato con la scuderia milanese DL Racing per partecipare al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 al campionato Supersport GT 2025, serie nazionale che si disputa negli FX Racing Weekend e della quale la stessa DL Racing è campione in carica. Per Mariani sarà la prima esperienza con la nuova squadra e con l’aggressiva e potente “belva” della Casa di Sant’Agata Bolognese, motorizzata con un propulsore V10 da 5200cc capace di erogare, a seconda dei regolamenti adottati dai vari campionati, oltre 500 e fino a 620 cavalli.

Una sfida inedita e accattivante che vedrà impegnato il giovane pilota umbro sugli autodromi italiani più prestigiosi, a partire dalla prima tappa del Mugello Circuit nel fine settimana del 30 marzo per proseguire con Imola (nel contesto iridato del Mondiale Endurance, il FIA WEC), Monza, Vallelunga e Misano. Dopo libere e qualifiche, il format dei weekend prevede due gare da minimo 40 minuti con pit-stop obbligatorio ed eventuale cambio pilota, secondo i più classici canoni delle corse GT. Canoni che sono una novità per Mariani, il quale sulla Lamborghini di DL Racing si alternerà in equipaggio con Alessio Scauzillo. 18enne pilota casertano già nel Supersport GT lo scorso anno, quando concluse la stagione al terzo posto assoluto.

In preparazione della stagione, venerdì scorso insieme alla squadra Lorenzo ha testato per la prima volta la Huracan ST Evo2 proprio al Mugello. Dopo un approccio lineare, a mano a mano ha iniziato a prendere confidenza e misure, soprattutto in frenata, e fra un turno e l’altro i progressi sono stati evidenti, con i tempi sul giro migliorati sensibilmente, così come il feeling con macchina e circuito, tanto da concludere la giornate senza commettere errori.

Mariani dichiara in vista del 2025: “Sono entusiasta di questa nuova pagina della mia carriera sportiva, che inizia sotto il segno di DL Racing, squadra che ringrazio per la fiducia e che ha in Diego Locanto una guida carismatica quanto professionale. Il test d’esordio è stato positivo e al volante della Lamborghini mi sono divertito davvero tanto al Mugello, iniziando un percorso di adattamento alla vettura, così diversa dalle formula, che potrò affinare nel corso della stagione. A partire da mio padre Fabio, con il mio entourage stiamo lavorando senza sosta perché si possa confermare un’annata competitiva e cercare di lottare ai vertici in campionato. Mi sento pronto per questa nuova sfida e so di poter contare sul supporto di un team di altissimo livello e di partner convinti del potenziale. E sono anche curioso di scoprire fino in fondo la Lamborghini e il mondo GT: non vedo l’ora di risalire in abitacolo!”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 settembre Vallelunga; TBD (novembre) Misano.

Com. Stam. + foto

Lorenzo Mariani con il padre Fabio test DL Racing Lamborghini Mugello