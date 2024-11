Mariani corona sul podio di Misano la Formula X 2024

Nonostante dei problemi con le mescole patiti fin dalle libere, il giovane driver del Team Racing Gubbio è settimo in gara 1 e poi rimonta fino alla terza piazza in gara 2 concludendo con le bollicine una stagione che lo ha sempre visto protagonista di vertice al volante della Tatuus-Abarth di F4

Misano Adriatico (RN). Dopo 14 gare vissute sempre da protagonista di vertice Lorenzo Mariani è ancora lassù, sul podio, a celebrare anche l’ultimo appuntamento della Formula X Pro Series 2024, conclusasi domenica al Misano World Circuit. Un podio finale figlio di determinazione, talento e spirito di adattamento dopo i problemi con le mescole degli pneumatici patiti fin dal venerdì di prove libere al volante della Tatuus T014 Abarth turbo di Formula 4. Un inconveniente che si è riverberato anche sulle scelte di messa a punto del portacolori del Team Racing Gubbio, la scuderia umbra diretta dal papà Fabio, costretto ad affrontare una difficile sessione di qualifiche, nella quale ha comunque fatto segnare il settimo crono assoluto. La giornata meno fortunata proprio alla vigilia del gran finale stagionale. Ancora non al meglio delle possibilità sotto il profilo tecnico, anche gara 1 sabato mattina, malgrado un ottimo spunto in partenza, è stata complicata, con Mariani che ha potuto soltanto mantenere la posizione del via, concludendo settimo al traguardo.

Domenica l’entusiasmante rivincita al termine di un’annata in cui il 25enne pilota eugubino si è sempre dimostrato all’altezza. Dopo un’altra fulminante partenza, in gara 2 Mariani nei primi giri ha effettuato un paio di sorpassi mozzafiato grazie ai quali si è istallato in terza posizione, riuscendo poi a conservarla fino alla bandiera a scacchi gestendo in maniera perfetta anche una neutralizzazione con safety car occorsa nei minuti finali. Sul podio è esplosa la gioia di tutta la squadra a supporto, soddisfatta anche per il palmares complessivo conquistato in campionato. Con il terzo posto centrato sul circuito romagnolo, infatti, Lorenzo conclude la stagione con 2 splendide vittorie (Mugello e Magione) e ulteriori 7 podi, ovvero con ben 9 risultati da… “bollicine” su 14 gare, migliorando di gran lunga quanto ottenuto lo scorso anno da esordiente alla prima esperienza in Formula X.

Lorenzo Mariani ha dichiarato al termine della stagione: “Abbiamo raddrizzato con il lavoro e la determinazione un weekend iniziato davvero tra tante difficoltà, che mi hanno impedito di poter guidare al meglio già al venerdì. Peccato per il tempo perso, soprattutto in prova, ma con il podio finale ho cercato di gratificare tutta la squadra, sempre pronta a supportarmi, così come tutti i nostri partner, capaci di starci sempre vicini e che devo ringraziare in maniera particolare. E’ stata una stagione lunga e abbiamo cercato di far valere al meglio la prima esperienza del 2023 e di migliorarci ulteriormente, riuscendoci anche piuttosto bene. Malgrado qualche episodio certamente non favorevole, il bottino finale è lì a dimostrarlo e rappresenta un’ottima base di ripartenza in vista del 2025”.

FX Pro Series 2024: 24 marzo Mugello; 14 aprile Varano; 26 maggio Magione; 23 giugno Misano; 1° settembre Vallelunga; 20 ottobre Mugello; 10 novembre Misano.

CS + foto