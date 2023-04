Mariani in progressione a Monza all’esordio nell’automobilismo

Il giovane pilota umbro ha completato con tempi in continuo miglioramento e due piazzamenti il suo primo ‘racing’ weekend in assoluto, nella Formula X Italian Series e su un circuito mitico come il Tempio della Velocità al volante della Tatuus-Abarth di Formula 4 curata dal Team Racing Gubbio

Monza. Esordio nell’automobilismo macinando chilometri ed esperienza come da obiettivo principale: Lorenzo Mariani ha centrato il target e completato positivamente con tempi in continuo miglioramento e due piazzamenti il suo primo “racing” weekend in assoluto. Il pilota eugubino classe 1999 ha affrontato un battesimo “di fuoco” nel primo round della Formula X Italian Series 2023 su un circuito leggendario e ultra-veloce come l’Autodromo Nazionale di Monza. La prima stagione di Mariani è iniziata nella categoria FX Pro Series al volante della Tatuus T014 Abarth di Formula 4 curata dal Team Racing Gubbio e testata in precedenza soltanto a Magione.

A Monza, dopo il debutto in prova ed essere scattato dalla sesta fila, in gara 1 sabato pomeriggio il driver umbro si è reso protagonista di ulteriori progressi nei tempi sul giro, tanto da arrivare fino a insidiare le posizioni vicine alla top-5 assoluta. Purtroppo, nel finale, in un duello ravvicinato è stato autore di un testacoda alla Variante della Roggia che lo ha classificato in 12esima posizione, nona tra i rookie.

In gara 2, domenica Lorenzo si è di nuovo fatto sotto ai migliori, rimontando fino ad avvicinare il podio della sua categoria, anche se alla fine ha dovuto accontentarsi della top-10 assoluta e del sesto posto tra i rookie, migliorando comunque il risultato del sabato. Il prossimo round del campionato è in programma all’Autodromo di Vallelunga a Campagnano di Roma nel weekend del 30 aprile.

Lorenzo Mariani dichiara nel post-Monza: “Siamo contenti perché abbiamo sempre fatto dei progressi e lo abbiamo visto bene dalle telemetrie. Dal venerdì abbiamo migliorato di 3 secondi quindi è chiaro che fare esperienza è fondamentale. Monza non è facile come potrebbe sembrare, se sbagli una staccata a 240 orari perdi tanto ritmo e tratti come Ascari e Parabolica sono tutti da guidare. Mi sono comunque anche divertito, il pacchetto sembra funzionare e come mi accadeva nel karting nelle partenze mi sono trovato molto bene. La prossima tappa è Vallelunga: dobbiamo continuare a lavorare e proseguire nel percorso di crescita intrapreso”.

FX Pro Series 2023: 2 aprile Monza; 30 aprile Vallelunga; 4 giugno Magione; 24 giugno Varano; 2 luglio TBA; 10 settembre Mugello; 12 novembre Misano.

Com. Stam. + foto

Mariani action Tatuus Abarth F4 Monza2023