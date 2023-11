Mariani si schiera a Misano per il gran finale della Formula X

Il giovane pilota umbro affronta l’ultima tappa 2023 che lo vedrà esordire sul tecnico circuito romagnolo al volante della Tatuus-Abarth di F4 del Team Racing Gubbio con la quale è reduce da due successi tra i rookie e da un brillante podio assoluto: “Siamo fiduciosi, i progressi della prima stagione sono stati evidenti”. Le gare sabato alle 12.15 e domenica alle 13.15 in diretta sul web

Gubbio (PG). E’ a Misano Adriatico nel weekend del 12 novembre l’ultimo round stagionale della Formula X Pro Series per Lorenzo Mariani. Un impegno probante che vedrà il rookie eugubino classe 1999 esordire sul tecnico circuito romagnolo al volante della Tatuus T014 Abarth di Formula 4 seguito come per tutta la sua prima stagione nell’automobilismo dal Team Racing Gubbio e dal papà e team manager Fabio Mariani. Il pilota umbro sta vivendo un 2023 in progressione e sui circuiti più importanti d’Italia ha spesso e volentieri lasciato il segno. La “chicca” è arrivata sull’autodromo di casa a Magione proprio nello scorso appuntamento, quando Lorenzo concluse per la prima volta al secondo posto assoluto, celebrando l’impresa sul podio generale. In stagione, sono invece ben tre le vittorie ottenute da Mariani nella classe degli esordienti. Un bottino prezioso che ora team e pilota cercheranno di rimpinguare ulteriormente nell’ennesima nuova sfida da affrontare questo weekend al Misano World Circuit.

Il programma in pista dell’ultima tappa della Formula X Pro Series si apre venerdì 10 novembre con due sessioni di prove libere (ore 9.00 e ore 11.35) e le qualifiche del pomeriggio alle 14.25. Sabato gara 1 scatta alle 12.15 e domenica gara 2 conclude la stagione alle 13.15. Entrambe sulla distanza di 20 minuti, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube della FX Italian Series.

Lorenzo Mariani dichiara in vista del gran finale in riva all’Adriatico: “A Misano non ho mai corso quindi si tratta ancora una volta di un esordio, del resto è il mio primo anno per tutto nel mondo dell’automobilismo. Ci arrivo comunque fiducioso soprattutto perché rispetto a inizio stagione abbiamo fatto dei grandi passi in avanti sia come squadra sia io a livello di guida. Sarebbe bello ripetersi sul podio assoluto come siamo riusciti nella scorsa occasione, ma so bene quanto sarà difficile. In più c’è ancora da capire bene che cosa succederà a livello meteo, un’incognita che potrebbe rivelarsi un’ulteriore insidia”.

Lorenzo Mariani race2 win Magione2023