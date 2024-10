Mariani un leone al Mugello e due volte sul podio in Formula X

Malgrado la pioggia lo costringa a pochi giri in prova, il pilota del Team Racing Gubbio rimonta, resiste e si conferma ai vertici della serie nazionale al volante della Tatuus-Abarth di F4 con la quale è grande secondo nello show di gara 1 e poi terzo in gara 2. Gran finale a Misano il 10 novembre

Scarperia e San Piero (FI). Nonostante il mix di condizioni tra bagnato, umido e asciutto che hanno caratterizzato l’intero weekend del Mugello Circuit, Lorenzo Mariani mantiene salde concentrazione e determinazione e sale ancora una volta due volte sul podio della Formula X Pro Series. Esattamente come a Vallelunga nello scorso round, al volante della Tatuus T014 Abarth turbo di Formula 4 sul circuito toscano il portacolori del Team Racing Gubbio regala due gioie alla squadra diretta da papà Fabio Mariani e ora attende l’ultimo appuntamento stagionale in programma nel weekend del 10 novembre a Misano.

Nel penultimo atto della serie nazionale per monoposto, al Mugello il 25enne pilota eugubino oltre alla concretezza e alla bravura mostrate nelle due gare, disputate sabato dopo i pochi giri che ha potuto mettere insieme al venerdì tra prove libere (condizionate da pioggia battente) e qualifiche, ha dato spettacolo. Soprattutto in gara 1, quando Mariani, con pneumatici slick nelle insidiose condizioni di umido, ha rimontato dalla quarta piazza al via e ha lottato come un leone per difendere la seconda posizione guadagnata dopo essere andato anche in testa al primo giro.

A suon di duelli è così arrivato il primo podio del weekend, una “medaglia d’argento” molto importante in ottica classifica generale per il driver umbro, che in una più “tranquilla” e davvero solida gara 2 ha poi centrato il terzo posto, anche in questo caso risalendo posizioni e con ulteriori punti messi a segno in vista di Misano, dove insieme alla squadra si giocherà il podio di campionato con un occhio anche ai due risultati obbligatori da “scartare”.

Lorenzo Mariani dichiara al termine del weekend toscano: “Siamo contenti. Abbiamo conquistato due bei podi davvero importanti su un circuito come il Mugello, tra i più esaltanti e nel contempo tecnici al mondo, dopo un inizio difficilissimo venerdì, quando le bizze del meteo non ci hanno permesso di lavorare sulla messa a punto della vettura e siamo di fatto andati ‘al buio’ in qualifica. In gara 1 mi sono davvero divertito ed è bello che tutti abbiamo lottato con grande correttezza in pista. Gara 2 è stata più lineare e devo ringraziare la squadra perché ha risolto a tempo di record un problema all’alimentazione proprio fra gara 1 e gara 2. E grazie anche al supporto che ci hanno dato alcuni ragazzi di altri team. Ora testa a Misano!”.

FX Pro Series 2024: 24 marzo Mugello; 14 aprile Varano; 26 maggio Magione; 23 giugno Misano; 1° settembre Vallelunga; 19 ottobre Mugello; 10 novembre Misano.

Com. Stam. + foto

Mariani podium Mugello2 Fx2024