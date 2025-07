Marina Militare, bandi per 212 Allievi Ufficiali Scadenza ravvicinata

Sul sito della Marina Militare sono stati pubblicati i bandi di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 212 Allievə Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 24° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di AllievəUfficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 33°, 34° e 35° corso AUFP.

Per candidarsi è necessario aver compiuto almeno 17 anni, avere conseguito il diploma o la laurea e/o infine l’ abilitazione, secondo quanto specificato nel bando. L’iter selettivo prevede una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti i concorsi; una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese solo per i/le partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC); accertamenti psico – fisici; prove di efficienza fisica; ulteriori accertamenti sanitari; accertamento dell’idoneità psico – fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso Allievə Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC); accertamento dell’idoneità psico – fisica, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità ; accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego nella componente incursori; valutazione dei titoli.

Il termine per l’invio delle candidature è il 9 luglio 2025. Clicca qui per consultare il bando e presentare la domanda di ammissione

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani