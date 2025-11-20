Marina Militare, bando per 2500 volontari/e in ferma prefissata Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del Ministero della Difesa per il reclutamento nella Marina militare di 2.500 volontari/e in ferma prefissata iniziale (VFI1): per presentare la domanda basta avere la licenza media. In particolare sono disponibili:

1700 posti nel corpo degli equipaggi militari marittimi;

800 posti nelle capitanerie di porto.

Per partecipare alla selezione è necessario avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato 24 anni; avere conseguito il diploma di scuola media inferiore; avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate. Ai fini della selezione sono previsti accertamenti psico – fisici, attitudinali e prove di efficienza fisica.

La scadenza prevista è il 26 novembre 2025. Per consultare il bando completo e presentare la propria candidatura dal sito InPa cliccare qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani