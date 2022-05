la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 giovedì 26 maggio – ore 18:00 Mario Calivà presenta La locanda di Tirana (Besa) Intervengono Ambra Drago, Roberto Deidier

Con la Partecipazione di Bartolomeo Cosenza (pianoforte) e Fabiola Galati (soprano) Letture di Fatima Aurioles, Francesco Accardi e Alessio Cascino.

Kola vive a Tirana da otto anni dove lavora, assieme al suo unico collega Eduart, per la casa editrice di Boris, personaggio alquanto bizzarro. Nel caos in cui vive, Kola comunica con l’amico Zykir attraverso le pareti sottili dei loro appartamenti contigui. Zykir bussa spesso alla porta di Kola per chiedere cibo, indumenti o per invitarlo a cenare alla Bettola nelle sere in cui fa grosse vincite al poker. A un certo punto, un cappotto rosso preso in prestito sarà fatale: Zykir lo indosserà per compiere uno dei suoi loschi traffici, ma sarà Kola a finire in prigione al suo posto perché riconosciuto a causa del colore inusuale del soprabito. Un ambiguo avvocato riuscirà a scagionarlo, provando la sua innocenza. Kola torna alla vita di tutti i giorni, si reca spesso alla Locanda poiché attratto da Lindita, la figlia del proprietario. Superate le prime timidezze, i due cominciano a frequentarsi, ma questo trascinerà Kola in una serie di misteri e pericolosi affari…

MARIO CALIVÀ, drammaturgo, poeta e scrittore arbëresh, attualmente vive a Piana degli Albanesi. Ha pubblicato le sillogi poetiche Percezioni, La luce dei punti lontani, Reading Poetico e Oltre l’oblio della voce. Nel 2017 è uscito il suo libro Portella della ginestra. Sedici sopravvissuti raccontano la strage. In Kosovo e Albania nel 2018 esce Rrëmbyesi dhe Ara, un dramma e un monologo in lingua albanese. Dal 2012 porta in scena le sue opere teatrali in lingua arbëreshe. Ha lavorato presso la redazione romana di Rai Cultura.

Per i partecipanti alla presentazione degustazione dei cannoli di Piana degli Albanesi della Pasticceria Clesceri e dei vini della Cantina Xeravuli.

