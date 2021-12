Mario Caputo e Salvino Caputo incontrano una delegazione di operatori agricoli

San Cipirello li 4 dicembre. Questa mattina Mario Caputo deputato regionale di Forza Italia e salvino Caputo responsabile per Forza Italia del Dipartimento siciliano per le attività produttive questa mattina hanno incontrato una delegazione di operatori agricoli le cui attività sono collegate con la Sp 33 comunemente intesa come ex Consortile.

Nei giorni scorsi infatti alcuni imprenditori agricoli e titolari di cantine di produzione di vino avevano segnalato l’enorme difficoltà di accesso alle loro aziende a causa della impraticabilità dell’asse stradale fortemente dissestato a causa della mancanza di interventi da parte della ex Provincia. Con gravi danni dal punto di vista delle coltivazioni e per il rifiuto di operatori commerciali di recarsi nelle aziende. ” Abbiamo voluto verificare di persona – hanno affermato Mario Caputo e Salvino Caputo le condizioni di tenuta del. Manto stradale. E abbiamo ascoltato le lamentele di agricoltori e imprenditori fortemente penalizzati per le proibitive condizioni della viabilità. Prima la siccità, poi le pioggia e le nevicate che hanno compromesso le attività produttive e adesso anche la viabilità contribuisce a rendere più precaria l’esercizio di produzione agricola. Servono interventi immediati – hanno affermato Mario e Salvino Caputo e chiederemo immediatamente ai tecnici della ex provincia di intervenite per ristabilire condizioni accessibili per la viabilità e al Presidente dell’ Ente di Sviluppo Agricolo di inviare mezzi ed uomini per la pulitura dei bordi stradali e per la regimentazione delle acque. Bisogna intervenire a sostegno di un settore produttivo importante per il territorio come la agricoltura e le imprese legate ai vini di qualità. ” Al sopralluogo ha partecipato anche l’avv Romina Lupo dirigente locale di Forza Italia. Nei prossimi giorni Mario Caputo con i funzionari competenti effettuerà un nuovo sopralluogo.

Com. Stam.