Mario Giambona: “Necessari tempestivi interventi per ridare dignità all’assistenza medica a Caltavuturo” 

“Il problema della crisi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria nella comunità di Caltavuturo non può essere inascoltato” motivo per il quale oggi il Deputato Regionale Mario Giambona, Vice-capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, insieme al Presidente del Comitato Civico Emergenza Sanitaria di Caltavuturo Domenico Giannopolo, ha incontrato il Direttore Sanitario Salvatore Cerrito.

“Con il quale, – Giambona dichiara – …si sono pianificate una serie di iniziative per ridurre il disagio che affligge la Comunità di Caltavuturo. La prima sarà quella di autorizzare, in deroga, il numero degli utenti nella disponibilità di essere assistiti da parte dell’unico medico rimasto a Caltavuturo, dando la priorità agli over 65 ed ai soggetti con fragilità. Mentre la seconda è quella di individuare un percorso normativo e amministrativo che individui Caltavuturo quale comunità disagiata, tale da poter avere diritto, per i medici che sceglieranno questa località, di avere delle agevolazioni per lo svolgimento del loro lavoro, inventivando così la scelta di operare in questo territorio. Tali risoluzioni permetteranno di sopperire alla situazione per cui i Caltavuturesi si vedono costretti a recarsi al Punto di Primo Intervento, nel quale non può essere verosimilmente garantita la stessa attenzione per la cura e adeguata considerazione del paziente, rispetto al medico di base, data la natura emergenziale ed d’urgenza che caratterizza i PPI.”

