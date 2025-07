Mario Incudine è il protagonista di Archimede di Costanza DiQuattro per la stagione estiva del Teatro Biondo alla GAM di Palermo

Mario Incudine è il protagonista di Archimede – La solitudine di un genio di Costanza DiQuattro per la regia di Alessio Pizzech, una coproduzione di CTB Centro Teatrale Bresciano, La Contrada Teatro Stabile di Trieste e Teatro della Città in collaborazione con Teatro Donnafugata, che debutta martedì 8 luglio, alle ore 21.00, nel Chiostro della GAM – Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo” per la stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo.

In scena anche Antonio Vasta, che esegue le musiche dello stesso Incudine, e Tommaso Garré. Le scene e costumi sono di Andrea Stanisci.

Replica il 9 luglio alle 21.00.

Al centro di questo originale miscuglio di fantasia e storia è la figura del matematico e fisico Archimede. Nel 212 a. C., mentre i romani assediano la città, un soldato, ignaro di diventare uno scomodo testimone della storia, entra in casa di Archimede. È l’ultima notte del grande matematico prima che la lama lucida del giovane romano possa penetrarlo ponendo fine alla sua vita.

In un dialogo irreale, che si trasforma in monologo, il genio siracusano ripercorrerà, nel limbo che precede la morte, la sua vita, raccontando i dolori dell’uomo e la soddisfazione dell’inventore, sottolineando, tuttavia, la bassezza di chi, per ignoranza, stigmatizza.

Lui, Archimede il matematico, l’inventore, il fisico è in verità un uomo solo, costretto ad abbandonare la donna che ama, a dimostrare ogni giorno di essere meritevole della sua fama, condannato, suo malgrado, a vivere il confine incerto tra la genialità e la pazzia.

In un susseguirsi fantasioso di leggende e verità, di invenzioni e storia, Archimede racconta il mondo, le distanze incolmabili tra chi nutre un bisogno insaziabile di giustizia e chi si cela dietro le ipocrisie. Una storia senza tempo dunque, in cui l’inventore siciliano assurge a paradigma del presente e monito per il futuro.

Mercoledì 9 luglio, alle ore 19.00, proseguiranno anche le letture dei testi finalisti del Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40.Le allieve della “Scuola di recitazione e professioni della scena” del Teatro Biondo Emilia Bruno e Carlotta Pernicone, coordinate da Rosario Palazzolo, interpreteranno alcuni brani tratti da Aldilì di Michele Lionetti.

La partecipazione alla lettura comprende un aperitivo offerto alla buvette della GAM.

8-9 luglio ore 21.00

Archimede

La solitudine di un genio

di Costanza DiQuattro

con Mario Incudine

e con Antonio Vasta e Tommaso Garré

regia Alessio Pizzech

scene e costumi Andrea Stanisci

musiche Mario Incudine

eseguite dal vivo da Antonio Vasta

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano / La Contrada Teatro Stabile di Trieste / Teatro della Città

in collaborazione con Teatro Donnafugata

produzione esecutiva A.S.C. Production Arte Spettacolo Cultura

9 luglio – ore 19.00

Premio Nazionale Teatro Biondo per la nuova drammaturgia under 40

Aldilì

di Michele Lionetti

letture di Emilia Bruno e Carlotta Pernicone

a cura di Rosario Palazzolo

_____________________________

Ingresso al singolo spettacolo euro 18 – ridotto euro 15

Ingresso alla lettura con consumazione alla buvette euro 6

Ingresso alla lettura e allo spettacolo seguente euro 20

Prevendite al Botteghino del Teatro Biondo, via Roma 258, alla biglietteria della GAM, via Sant’Anna 21, e su vivaticket.it.

Botteghino

da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

chiusura domenica

tel. 091 7434345 – 091 7434331

botteghino1@teatrobiondo.it

Ufficio Promozione

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00

martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00

tel. 091 7434332 – 091 7434333 – 091 7434334

WhatsApp 3351611567

promozionale@teatrobiondo.it

Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo”

Biglietteria aperta da lunedì a domenica dalle ore 9:30 alle ore 17:30

tel. +39 335 545 3277

info@gampalermo.it

nei giorni di attività teatrale, biglietti alla GAM anche a partire da un’ora e trenta minuti prima dell’inizio degli eventi

Com. Stam.