Galleria San Fedele – MARIO RACITI Attese di luce

Milano. mostra Attese di luce, personale dell’artista milanese Mario Raciti a cura di Andrea Dall’Asta SJ.

La Fondazione Culturale San Fedele intende rendere omaggio a un grande artista – oltre che un caro amico – le cui prime mostre furono realizzate nella Galleria San Fedele già dai primi anni sessanta, quando in questi spazi erano compiute alcune tra le sperimentazioni più interessanti non solo dell’arte italiana, ma anche internazionale.

Scandiscono gli spazi della Galleria e del Museo San Fedele – Itinerari di arte e fede circa trenta opere, secondo un percorso antologico in cui, dai dipinti degli anni sessanta, ampio spazio è dato alle ultime realizzazioni con tele, anche di dimensioni insolite per l’autore, dalle tonalità chiare e luminose. Dal titolo “Fonti”, questi lavori si presentano in modo particolarmente rilevante, in quanto, attraverso l’evocazione dell’idea dell’irradiazione di una sorgente luminosa inesauribile, sembrano giungere come a un approdo delle ricerche compiute dall’autore in questi decenni. Le tele di Raciti non intendono dimostrare qualcosa, quanto piuttosto rivelare sentieri, mostrare percorsi luminosi costituiti da pennellate incorporee, rapide, fluide. Nelle sue tele fluttuano immagini che appaiono provenire da un al di là, come se fossero sul punto di consegnarci un segreto. Immersi in questo mistero, noi siamo chiamati a porci in ascolto, in attesa. In questo senso, tutta l’opera di Raciti rivela una luce che attraversa l’esperienza umana guidata da un eros insopprimibile, da un desiderio di risalire verso quella fonte originaria di luce, seguendo le dimensioni più profonde e segrete della vita. Il colore dominante è il bianco, che rimanda alla trasfigurazione, a una luce sopranaturale dalla quale siamo chiamati a lasciarci avvolgere.

Come scrive lo stesso Raciti: “Il bianco, che è il colore dominante delle opere, non è luce in atto, ma il colore dell’attesa, dell’attesa della luce che verrà, quando la pittura potrà liberarsi da certi diktat, quando la società potrà librarsi sulle ali del vero che detta la nostra anima, quando ci libereremo dalla fatuità, allora il bello sarà pregnante, profondo e vivremo la Vera Visione”.

Le opere in mostra sono contenute nelCatalogo ragionato(Skira editore) che sarà disponibile in Galleria dopo la presentazione del 3 maggio presso ilMuseo del Novecento di Milano.

Si ringrazia l’Archivio Mario Raciti

Fino al 13 maggio 2023

Da mercoledì a sabato, 14,00 – 18,00

Chiuso i festivi e dal 27 aprile al 4 aprile

INFO

sanfedelearte@sanfedele.net 02 86352233

www.sanfedeleartefede.it

