Mario Valentini presenta Vangeli nuovissimi (Quodlibet) insieme a Masha Sergio

Venerdì 19 novembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Mario Valentini presenta il suo libro Vangeli nuovissimi (Quodlibet) insieme a Masha Sergio.

Gesù un giorno fece quattordici miracoli, ma non se ne accorse nessuno. Questa non è l’ennesima vita di Gesù romanzata, ma veri e propri vangeli apocrifi, con un Gesù bambino simpatico e leggermente screanzato, che fa miracoli poco convincenti, come fossero scherzi. Il racconto è scandito in capitoletti o versetti come è tipico della forma vangelo, intesa come genere letterario. Sebbene faccia ridere spesso, è un riso sereno e mattutino, perché riprende e celebra con un po’ d’ammirazione i racconti ascoltati ogni settimana fin dalla più tenera età, per lo più di sabato o di domenica, a dottrina; non molto diversi delle fiabe, dai fumetti o dai cartoni animati, verso cui Mario Valentini si dichiara molto riconoscente (come tanti di noi) avendo contributo a strutturargli la mente con valori morali, tabù, fantasie, credenze, sensi di colpa, convinzioni e timori.

Mario Valentini (Messina 1971) ha studiato a Bologna e vive a Palermo, dove insegna, scrive vangeli e altri libri di narrativa. I suoi primi racconti sono stati pubblicati sulla rivista «Il semplice». Ha pubblicato Voglia di lavorare poca (Portofranco, 2001), In certi quartieri (Mesogea, 2008), Come un sillabario (Mesogea, 2015), Così cominciano i serial killer (Mesogea, 2018), La minsucola (Exòrma, 2018).

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, si richiede di osservare le indicazioni che seguono per partecipare agli eventi che si tengono sia all’interno della libreria che in ambiente esterno.

È richiesta l’esibizione del Green Pass con almeno uno dei seguenti requisiti:

– certificato di avvenuta vaccinazione anche della sola prima dose trascorsi 14 giorni dalla medesima;

– certificato di guarigione dall’infezione Covid-19;

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti.

È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dell’evento.

Ai fini di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, verrà assegnato un posto a sedere per ciascun partecipante all’evento, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

