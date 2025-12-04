Marittimo infortunato a bordo di una nave, interviene la Guardia Costiera

Nel pomeriggio del 3 dicembre scorso, la Guardia Costiera di Pantelleria ha portato a termine una delicata operazione di evacuazione medica (c.d. MEDEVAC) a favore di un marittimo imbarcato su di un mercantile.

Il Centro Internazionale Radio Medico, intorno alle ore 16.00, ha allertato la catena del soccorso in mare circa la presenza di un soggetto politraumatizzato a seguito di una caduta a bordo di una nave porta container in navigazione in acque internazionali al largo di Pantelleria, per il quale è stato ritenuto necessario il trasferimento presso una idonea struttura sanitaria sulla terraferma.

Immediatamente è stata disposto l’intervento della motovedetta SAR CP 312 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria che ha prontamente raggiunto l’unità mercantile. Gli equipaggi della nave e della motovedetta hanno dunque cooperato attivamente per effettuare in sicurezza il trasbordo dell’infortunato, nel frattempo stabilizzato su di una barella, operazione resa difficoltosa dall’elevata altezza delle murate della nave e dall’approssimarsi delle ore notturne.

Successivamente, il paziente è stato sbarcato presso la banchina Wojtyla dello scalo isolano e poi trasportato a mezzo ambulanza presso il locale Presidio Ospedaliero «B. Nagar» per ricevere le cure necessarie da parte del personale sanitario.