Market abusivo e furto di energia elettrica Tre denunce dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Palermo Oreto, nell’ambito di servizio straordinario di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo tre persone per furto aggravato e apertura al pubblico senza la prescritta autorizzazione di un esercizio per la vendita di alimentari nonché per l’omessa segnalazione all’ASP competente.

I militari, insieme a personale della Polizia Municipale di Palermo, hanno fatto una verifica in un esercizio commerciale nei pressi della stazione centrale di Palermo, riscontrando che lo stesso era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione.

Gli operatori, coadiuvati da personale ENEL, hanno constatato altresì che il negozio, che si affacciava sulla pubblica via, era collegato all’utenza elettrica di un appartamento sovrastante, il quale appartamento, a sua volta, era abusivamente allacciato alla rete elettrica cittadina, per cui sia per i due gestori dell‘attività che per l’occupante dell’abitazione in argomento è scattata la denuncia per furto aggravato di corrente elettrica.

Il locale e la merce sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.