Marsala, 8, 9, 10 e 11 maggio 2025-72^ Raduno Nazionale dei Bersaglieri 26 Fanfare dei Bersaglieri sfilano nel centro di Marsala

Nella giornata di ieri si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, per esaminare le misure di sicurezzada attivare in occasione dello svolgimento del 72^ raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma a Marsala dall’8 all’11 maggio.

L’incontro è stato preceduto da altri incontri in Prefettura, dedicati al coordinamento delle attività in preparazione dell’evento di rilevanza nazionale.

Sono intervenuti, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Marsala, con il Comandante della polizia locale, il rappresentante per la sicurezza del comitato organizzativo dei Bersaglieri, rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ASP, del 118, della protezione civile regionale e provinciale.

Nell’occasione sono state individuate e illustrate le misure di safety e security predisposte per garantire che il raduno nazionale dei Bersaglieri si svolga in una cornice di massima sicurezza.

Si prevede la partecipazione di circa 1200 bersaglieri che sfileranno con 26 fanfare provenienti da diverse parti d’Italia, e un afflusso di diverse migliaia di persone, distribuite lungo il percorso della sfilata e nell’area dove è previsto lo stazionamento del pubblico, oggetto di parere della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

Sono state esaminate, in stretto raccordo con l’Amministrazione comunale e l’organizzatore, con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la struttura sanitaria, le misure disposte dal Comune e dal Comitato organizzatore, i presidi di sicurezza lungo il percorso della sfilata e per l’ammassamento e il deflusso dei bersaglieri, le misure antincendio, i presidi sanitari, la presenza degli operatori di sicurezza e volontari di protezione civile, il presidio dei varchi nelle aree delimitate da Piazza Pizzo a Piazza della Vittoria e di accesso alla manifestazione, nonché i percorsi per la viabilità e per i mezzi di soccorso.

Parimenti sono state illustrate dall’Amministrazione comunale le aree di sosta degli autobus e delle auto, il piano di viabilità adottato dalla polizia locale e la mobilità degli spettatori dai parcheggi all’area dell’evento per i quali è prevista la possibilità di fruire di apposite navette. Particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione istituzionale, sia da parte del Comune per preparare al meglio la cittadinanza, sia da parte del Comitato organizzatore dei bersaglieri, anche attraverso il sito web dedicato all’evento.

Il Sindaco di Marsala adotterà apposite ordinanze di divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici al pubblico.

Sono stati sensibilizzati gli enti gestori delle strade statali interessate dal flusso veicolare e dell’autostrada A29, con particolare riferimento agli svincoli Trapani – Marsala con diramazione Birgi e diramazione Marsala.

Il comune di Marsala ha attivato il Centro operativo comunale, allargato alla partecipazione dei Vigili del fuoco e della protezione civile, per definire al meglio la distribuzione del personale a supporto e i relativi compiti, mentre in data 11 maggio è convocata la cabina di regia presso la sede del Commissariato di P.S. a Marsala, della quale fanno parte tutti i rappresentanti delle diverse istituzioni a vario titolo coinvolte nel garantire la sicurezza dell’evento.

In data odierna si è tenuto in Questura un apposito tavolo tecnico, presieduto dal Questore, per la definizione e disposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di safety.

