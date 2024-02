Marsala alla BIT. “Luci dal Mediterraneo” filo conduttore di numerosi eventi

A maggio l’apertura del Museo del Vino. Il sindaco Grillo: “cultura enogastronomica, mediterraneo, economia etica, tra i temi che animeranno la città”

Marsala si appresta a partecipare alla prossima Borsa Internazionale del Turismo (Milano, 4/6 febbraio), nel corso della quale l’Amministrazione Grillo illustrerà la programmazione turistica 2024 che avrà come filo conduttore Luci dal Mediterraneo. Un itinerario che si sviluppa da maggio a dicembre, con tante iniziative – tra Assisi, Erice e Marsala – nel nome dell’Amicizia e della Pace, evidenziando best practices nel solco di un futuro sostenibile e solidale. “Rigenerazione urbana ed economia circolare sono valori aggiunti per Marsala Città Turistica che, partendo dalla cultura del vino, offre un territorio ricco di eccellenze, afferma il sindaco Massimo Grillo. Sono temi che caratterizzano il calendario di eventi – taluni in corso – che i visitatori potranno vivere tutto l’anno”. Festival letterari e rassegne teatrali, appuntamenti enogastronomici e animazioni, spettacoli e sport accompagneranno i turisti lungo itinerari tematici che si sviluppano da Pasqua a Natale. A cominciare dalle Manifestazioni Garibaldine di maggio, che vedono in programma l’apertura del Museo del Vino dedicato a “John Woodhouse”. A seguire, il Festival Mediterraneamente e lo Zecchino d’Oro di Marsala, tra parole e musica di pace, in collaborazione con la Fondazione dell’Antoniano di Bologna e la Città di Assisi. A giugno, poi, gli appuntamenti enogastronomici e culturali in collaborazione con il Comune di Favignana. Prettamente estivi gli eventi di luglio e agosto – tra i quali Marsala Kite Fest, ‘A Scurata, Shock da Ground, Il Mare Colore dei Libri – cui si aggiungono le prime edizioni di Sicily Food Fest & Beer Street e Lilibeum Summer Fest. Novità anche a settembre con Enofolk (raduno di Gruppi folclorici internazionali) e Sport City Day (centinaia di giovani confluiranno in città). Gli ultimi appuntamenti di Luci dal Mediterraneo, da ottobre a dicembre – con iniziative dedicate alla pace e al valore delle comunità – chiudono il calendario 2024. La programmazione turistica di Marsala verrà illustrata alla BIT nello spazio “The Best of Western Sicily” – Pad. 3 / Stand A21 B32 – domenica 4 Febbraio (ore 11:30).

