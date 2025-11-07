Marsala – Avvisi TARI. Come richiederli al Comune

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala informa che, lo scorso mese di settembre, la ditta privata incaricata della distribuzione degli Avvisi TARI 2025 ha recapitato i modelli di pagamento presso i domicili dei contribuenti.
Quanti non l’avessero ancora ricevuti, possono richiederne copia:
– inviando una mail a protocollogenerale@comune.marsala.tp.it, indicando il Codice Fiscale dell’intestatario del tributo Tari (gli F24 saranno inoltrati all’indirizzo di provenienza);
– richiedendo direttamente i modelli intestati allo sportello TARI (ingresso n. 8) o all’URP (ingresso n.6), ubicati nel Palazzo comunale di via Garibaldi.
Si ricorda che la mancata ricezione dell’Avviso TARI 2025 non esonera dal pagamento della Tassa Rifiuti.
Com. Stam.