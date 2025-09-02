“Marsala cambia”. Quasi 55 milioni di euro per opere e lavori inseriti nella programmazione FUA (ex Agenda Urbana)

Il sindaco Grillo: “Ulteriori 17 progetti già valutati positivamente” Sono 17 i progetti presentati dall’Amministrazione comunale di Marsala nell’ambito del FUA (ex Agenda Urbana), a valere sui fondi FESR 2021/2027.

Opere e interventi già valutati positivamente – in quanto coerenti con la Strategia Territoriale dell’Area Funzionale della Sicilia Occidentale – e in attesa della definitiva ammissione a finanziamento.

Il sindaco Massimo Grillo: “Progetti per quasi 55 milioni di euro che incideranno ulteriormente sul territorio e che vanno a sommarsi alle grandi opere che si stanno realizzando lungo il waterfront che da Salinella giunge fino alla colmata del Lungomare Vincenzo Florio. Marsala Cambia non è uno slogan, ma una realtà che guarda ad un futuro sempre più prossimo”.

I progetti riguardano riqualificazioni, manutenzioni ed efficientamento energetico (Stadio e Piscina comunale, scuole Mazzini e San Leonardo, nonchè degli impianti di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale: quasi 14 milioni di euro, complessivamente); potenziamento e miglioramento della raccolta rifiuti (con isole ecologiche di comunità, oltre 1 milione e mezzo di euro); sistema idrico e fognario (via Vecchia Mazara e riutilizzo acque reflue, per quasi 14 milioni di euro); mitigazione effetti climatici (via Scipione L’Africano e Piazza del Popolo: oltre 6 milioni di euro); nuove opere (Terminal intermodale FS e mercato Strasatti: oltre 7 milioni di euro); valorizzazione ambiente e aree sensibili (ripascimento del litorale sud, Via Dei Salinari, Baglio Abele e Villa Cavallotti: oltre 12 milioni di euro).

Riassumendo, questo il quadro generale degli investimenti del Comune di Marsala. I progetti finanziati con fondi PNRR ammontano a oltre 30 milioni di euro, cui si aggiungono gli interventi gestiti dal Settore Lavori Pubblici per circa 75 milioni di euro (60 sono destinati per la finanza di progetto del Cimitero Cutusio) e gli investimenti per il Programma PN Metro che ammontano a poco più di 8 milioni di euro. Il totale delle opere comunali, pertanto, sfiora i 113 milioni di euro. Le opere degli altri Enti, di cui beneficerà anche Marsala, hanno un importo di oltre 140 milioni di euro.

