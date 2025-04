Marsala. Cambio capolinea e percorso bus per domani, giovedì santo

Il capolinea bus comunali di Piazza Del Popolo si trasferisce in viale Fazio per le corse a partire dalle 12.30 di giovedì 17 aprile. Cambiamento momentaneo, in coincidenza con la processione.

Partenze per zona nord da Viale Fazio, Corso Calatafimi, Via Lipari, Via Lungomare -Ritorno da zona nord: Via Trapani, Via Dante Alighieri, Via Sirtori, Corso Calatafimi, Via Lipari, Via Gandolfo, Via Fazio

Partenza per zona sud da Viale Fazio, Corso Calatafimi, Via Mazara

Ritorno da zona sud: Piazza Caprera, Via Mazara, Via Lipari, Via Gandolfo, Viale Fazio

Com. Stam.