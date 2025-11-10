Marsala. Carta di Identità cartacea. Validità fino al prossimo 3 agosto. Invito a sostituire il documento con quello elettronico (CIE)
Il Comune di Marsala rende nota la comunicazione del Ministero dell’Interno riguardo le Carte di Identità cartacee. In pratica, secondo il Regolamento comunitario sulla sicurezza della libera circolazione in Europa, la Carta d’Identità cartacea già rilasciata o – eccezionalmente – in corso di rilascio manterrà la sua validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.
L’Amministrazione comunale, pertanto, invita gli interessati a provvedere alla sostituzione del documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di evitare anche eventuali problemi riguardo a trasporto aereo e viaggi all’estero.
Com. Stam.
