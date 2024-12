MARSALA – circolare urbana fino al 24 dicembre

Al fine di snellire il traffico veicolare a Marsala, l’Amministrazione Grillo ha predisposto una “Circolare urbana gratuita” che avvierà il servizio da domani. Sei le partenze da Piazza Del Popolo (capolinea): la prima corsa alle ore 16:00, l’ultima alle 19:40.

I cittadini, pertanto, avranno l’opportunità di lasciare l’auto al parcheggio gratuito di piazza Stadio per recarsi in pieno centro in bus, per poi rientrare – con comodità e senza stress – al posto auto con la stessa navetta. Su direttiva dell’Assessorato ai Trasporti, diretto da Salvatore Agate, il percorso si snoda su via Mazzini, piazza Pizzo, viale Fazio, via Roma, via M. Nuccio. Da qui, si ripercorre via Mazzini per poi proseguire per via S. Bilardello, G. Anca Omodei, viale Olimpia (parcheggio Stadio), corso Amendola, via E. Alagna e ritorno all’Autostazione di Piazza Del Popolo. La Circolare gratuita svolgerà servizio fino al prossimo 24 dicembre.

Com. Stam.