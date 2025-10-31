Marsala – Commemorazione dei defunti e Ognissanti. Modifiche alla circolazione veicolare in prossimità del Cimitero. Sosta riservata a disabili e anziani

Mentre è in atto il completamento della pulizia straordinaria del Cimitero urbano di Marsala, la Polizia Municipale ha disposto variazioni alla circolazione veicolare per evitare congestioni al transito in prossimità dei due ingressi al luogo sacro.

In particolare nelle prossime giornate dell’1 (Ognissanti) e 2 novembre (Commemorazione dei Defunti): – dalle ore 7 alle ore 18, inversione del senso di marcia in via Messina e tratto via Aspromonte;

– dalle ore 6 alle ore 18, senso unico di marcia nelle vie Itria (da Piazza Sant’Agostino a via Libertà), Gambini (con direzione via Selinunte che, a sua volta, sarà a senso unico nel tratto direzionale via Gambini/Piazza Sant’Agostino).

Sempre nelle stesse giornate dell’1 e 2 novembre – dalle ore 6 alle ore 18 – occorre prestare attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata istituiti in molte strade e spazi che confluiscono al Cimitero Urbano, così come riportato nell’Ordinanza che si allega (n. 672/2025).

Nel suddetto provvedimento, a firma del comandante Giuseppe D’Alessandro, si evidenzia altresì che tre corsie del Piazzale U. Foscolo e gli stalli di Piazzale Santa Rita (ingresso secondario) sono destinate alla sosta esclusiva dei veicoli di disabili, anziani e persone con difficoltà a deambulare. Gi operatori di servizio vieteranno l’accesso ai suddetti Piazzali ogni qualvolta gli stessi non potranno contenere ulteriori veicoli.

Com. Stam. + foto