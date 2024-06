Marsala – Contrasto agli incivili. Sanzioni e sequestro veicoli per chi abbandona rifiuti nel territorio comunale

Prosegue senza sosta il contrasto agli incivili che abbandonano rifiuti nel territorio comunale di Marsala. Le telecamere della videosorveglianza ambientale, gestite dal Comando della Polizia Municipale, continuano a mostrare gesti di inciviltà in diverse zone della città, rendendole sporche e indecorose.

In taluni siti, poi, sono state sequestrate vere e proprie discariche abusive, elevando contravvenzioni a chi le ha create. Malgrado l’inasprimento delle pene e il fermo amministrativo dei mezzi utilizzati per l’abbandono dei rifiuti, si registra ancora scarso senso civico e mancanza di rispetto per l’ambiente in cui si vive. Ma alle telecamere – a decine ormai in tutto il territorio comunale, con prossima implementazione in programma – non si sfugge, consentendo così di risalire ai trasgressori tramite le targhe. E per chi si muove a piedi, abbandonando i rifiuti in prossimità della propria abitazione, si procede con gli accertamenti tra i residenti nella zona al fine di controllare il possesso dei mastelli e il pagamento della tassa rifiuti.

Si ricorda che l’increscioso abbandono dei sacchetti di spazzatura, dallo scorso anno è un reato, con sanzione penale fino a 10 mila euro: se si disperdono nel territorio rifiuti pericolosi, la sanzione può raddoppiare. Inoltre, se il reato è commesso da titolari di imprese o responsabili di enti, la legge prevede l’arresto da tre mesi a un anno, con ammenda fino a 26 mila euro (arresto da sei mesi a due anni se si tratta di rifiuti pericolosi).

Com. Stam. + foto