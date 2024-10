Marsala – Dissesto idrogeologico ed eventi calamitosi. Effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio sul territorio comunale

Il sindaco Grillo: “Siamo intervenuti nella aree a maggiore rischio” In vista del peggioramento delle condizioni meteo di questo fine settimana, previste anche a Marsala, il sindaco Grillo intensifica le verifiche sul territorio riguardo alle aree più a rischio: “Su queste, prosegue il monitoraggio da parte dei dirigenti tecnici chiamati a soddisfare le prescrizioni regionali dettate dall’Autortà di Bacino lo scorso agosto.

Direttiva, tra l’altro, oggetto di un’apposita conferenza di servizi tenutasi lo scorso agosto”. In quella sede, presente anche il vicesindaco Giacomo Tumbarello e il segretario generale Andrea Giacalone, sono state evidenziate le criticità idro-geologiche riscontrate durante i sopralluoghi. Su tutti, sorvegliato speciale resta il fiume Sossio, su cui il sindaco Grillo ha più volte richiamato l’attenzione di tecnici e Protezione civile comunali, nonché del Libero Consorzio (ha già effettuato i primi interventi lungo il corso fluviale), chiedendo altresì ampia collaborazione alla società Formula Ambiente, gestore del servizio di raccolta differenziata. Sul punto, c’è una novità. La scorsa settimana è stata sottoscritta dal sindaco Grillo la convenzione con l’Autorità di Bacino per avviare “interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria” sul fiume Sossio. Di fatto, è stato approvato e finanziato con 260 mila euro il progetto redatto dal Comune di Marsala per “Lavori di pulizia del canale di scolo e delle fasce a ridosso di un tratto del fiume Sossio”. Intanto, mentre proseguono le verifiche sulle altre zone a rischio criticità – con priorità per Corso Calatafimi, Piazza Piemonte Lombardo, via Ugdulena – continuano i sopralluoghi in altre due aree del territorio: via Vecchia Mazara (lavori in corso sulla fognatura occlusa e non pulita da decenni) e Scorrimento Veloce “Ospedale-Aeroporto” (controllo sui viadotti). Infine, il monitoraggio dell’Amministrazione Grillo interessa anche altre parti di territorio – compresi manufatti e strutture – che possono essere fonti di pericolo a seguito di abbondanti precipitazioni.

