Notizie

Marsala e Mentana. Si rafforza il rapporto tra le due storiche città garibaldine

• Bookmarks: 14

Ph Comune

Ricevuto a Palazzo Municipale il presidente dell’Associazione ciclistica di Mentana, Maurizio Ruggieri. Lo stesso, assieme ad altri quattro ciclisti, pochi anni fa donò al Centro Studi Garibaldini un’opera artistica che raffigura sia lo Sbarco dei Mille a Marsala che la conclusione dell’epopea garibaldina a Mentana (1867).

L’assessore Donatella Ingardia, in rappresentanza dell’Amministrazione Grillo, ha avuto parole di apprezzamento per il rapporto di amicizia tra le due storiche città garibaldine, che si rafforza anche grazie all’appassionato impegno di Elio Piazza, consigliere del Centro Studi. Nel corso del cordiale incontro, concluso con uno scambio di doni, un accenno anche a future iniziative promozionali, con percorsi turistico-culturali che coinvolgano Marsala e Mentana.

Com. Stam. + foto

14 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
87 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com