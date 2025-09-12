Marsala e Mentana. Si rafforza il rapporto tra le due storiche città garibaldine

Ricevuto a Palazzo Municipale il presidente dell’Associazione ciclistica di Mentana, Maurizio Ruggieri. Lo stesso, assieme ad altri quattro ciclisti, pochi anni fa donò al Centro Studi Garibaldini un’opera artistica che raffigura sia lo Sbarco dei Mille a Marsala che la conclusione dell’epopea garibaldina a Mentana (1867).

L’assessore Donatella Ingardia, in rappresentanza dell’Amministrazione Grillo, ha avuto parole di apprezzamento per il rapporto di amicizia tra le due storiche città garibaldine, che si rafforza anche grazie all’appassionato impegno di Elio Piazza, consigliere del Centro Studi. Nel corso del cordiale incontro, concluso con uno scambio di doni, un accenno anche a future iniziative promozionali, con percorsi turistico-culturali che coinvolgano Marsala e Mentana.

