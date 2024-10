Marsala – Lavori in Piazza Mameli. Modifiche al transito veicolare

Al via i lavori per la riqualificazione di Piazza Mameli, a Marsala. L’Impresa incaricata ha comunicato all’Amministrazione Grillo che a partire da domani, lunedì 14 ottobre, saranno avviate le procedure necessarie per aprire il cantiere e cominciare gli interventi previsti in progetto.

Come già anticipato dal sindaco Massimo Grillo sia in sede di conferenza stampa che nel corso degli incontri con gli operatori commerciali dell’area interessata ai lavori, questi comportano modifiche alla circolazione veicolare, tenuto conto principalmente della chiusura di via Vespri. Pertanto, chi proviene da Piazza Del Popolo sarà obbligato a immettersi su via Buscemi e da qui proseguire su via Dei Mille. Per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate e per pullman/bus, il percorso alternativo obbliga tali veicoli a immettersi su via R. Montmasson (ex M. Nuccio, tratto verso il Lungomare).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il Servizio Municipale Autotrasporti rende noto che le linee interessate al cambio percorso sono la n° 3, 4, 7/10, 8/13. In pratica, il bus in partenza da piazza del Popolo proseguirà per via Mazzini, Via R. Montmasson, Piazza Piemonte e Lombardo, Via Colonnello Maltese, Via Lungomare Boeo e Viale Isonzo. Pertanto, la fermata su Via Sibilla è momentaneamente soppressa.

