“Marsala Open”. Illustrati dall’Amministrazione Grillo i progetti che cambieranno il volto alla città

In una partecipatissima riunione nel Complesso San Pietro, aperta alla cittadinanza, l’Amministrazione Grillo ha illustrato i progetti che, da qui a qualche anno, cambieranno il volto della città di Marsala.

Presenti alcuni consiglieri comunali e la Giunta al completo – nonché operatori commerciali, imprenditori e rappresentanti di Ordini professionali – il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Giacomo Tumbarello hanno reso noto che diversi lavori sono già stati finanziati e, per alcuni, entro l’anno si apriranno i cantieri. Sugli aspetti tecnici sono invece intervenuti il dirigente ing. Pier Benedetto Mezzapelle, l’ing. Alessandro Putaggio e il geom. Mimmo Parrinello.

Vediamo nel dettaglio i progetti illustrati, cominciando da quelli che si avvalgono di fondi del Pnrr (oltre 52 milioni di euro), tutti già finanziati. In particolare, riguardo gli interventi di “Rigenerazione Urbana”, ben 8 milioni sono stati concessi per la Riqualificazione ed arredamento a verde del Parco della Salinella e delle aree limitrofe a Sappusi come porta di accesso alla città, con realizzazione di un intervento di social housing dell’ex scuola elementare Lombardo Radice. Altri 2 milioni, invece, sono destinati milioni di euro per la riqualificazione e arredamento a verde dell’area compresa tra via Verdi/Emanuela Loi e il Lungomare Mediterraneo, ai fini del miglioramento della qualità del decoro urbano. Sono pure già finanziati dal Pnrr – con lavori di competenza della RFI – sia i 40 milioni per il collegamento tra un’area di contrada Birgi limitrofa alla ferrovia con l’aeroporto “Vincenzo Florio”; sia i 2 milioni e 200 mila euro per l’ammodernamento della Stazione ferroviaria di viale Fazio.

Dal Governo Nazionale sono giunti altri finanziamenti (per un totale di quasi 3 milioni e 500 mila euro). Dal Ministero dell’Ambiente 2 miloni e 900 mila euro per il progetto di Riqualificazione urbanistica ed ambientale Waterfront, area adiacente al Porto – lotto II; mentre dal Ministero della Transizione ecologica sono stati concessi quasi 500 mila euro per Interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree del Lungomare Boeo – Monumento ai Mille, finalizzati a mitigare l’effetto isola di calore ed i fenomeni di siccità del suolo.

Chiudono i progetti con finanziamenti già concessi all’Amministrazione Grillo, quelli che provengono dalla Regione Siciliana (quasi 4 milioni di euro). Dall’Assessorato Territorio Ambiente, 700 mila euro per la Sistemazione e riqualificazione di Piazza Mameli; mentre dall’Assessorato Infrastrutture oltre 1 milione e 200 mila euro per la Riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area di colmata, Waterfront dell’area adiacente al Porto di Marsala. Rientrano nella programmazione “Agenda Urbana”, infine, i 2 milioni di euro per la Realizzazione della pista ciclabile sul lungomare, da Salinella fino alla Cantina Florio.

Nell’incontro di ieri con la cittadinanza, infine, il sindaco Grillo ha pure accennato al progetto di 250 mila euro per l’arredo urbano sul Lungomare-Monumento ai Mille (staccionata, area skateboard, totem infoturistici…), ancora in attesa del parere del Demanio.

In conclusione, a fronte di una progettualità complessa e importante – in gran parte risolutiva per molti problemi del territorio comunale, quali la mobilità urbana e l’ammodernamento dei servizi al cittadino – l’investimento complessivo è di quasi 60 milioni di euro, con fondi già disponibili per avviare le procedure di gara e, per taluni interventi, aprire i cantieri di lavoro entro l’anno.

