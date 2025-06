Marsala protagonista del cambiamento sociale

Quasi 9 milioni di euro per innovazione e inclusione grazie al Programma “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”. Entro il prossimo Settembre l’avvio di lavori e servizi

“Siamo orgogliosi di annunciare un traguardo straordinario. La città è stata individuata quale beneficiaria del PN METRO, con una dotazione finanziaria complessiva di 8.926.200 euro, a valere sul FESR e sul Fondo Sociale Europeo. Si tratta di un risultato importantissimo per Marsala, frutto della visione strategica e dell’impegno costante di questa Amministrazione nel promuovere un modello di sviluppo inclusivo, sostenibile e partecipato”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo alla luce degli Avvisi già pubblicati, volti ad individuare soggetti del Terzo Settore che attiveranno i progetti del PN METRO. Un’occasione unica di rigenerazione sociale ed economica, che si tradurrà in servizi, infrastrutture e opportunità concrete per la comunità marsalese, con particolare attenzione a quartieri, giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Il Protocollo d’Intesa con l’Autorità di Gestione del Programma sottoscritto due anni fa ha avviato un percorso di co-programmazione con il Terzo Settore che ha già portato alla presentazione di progetti integrati e innovativi, già ritenuti ammissibili e in attesa del decreto di finanziamento. Tra i principali interventi proposti:

– Polo Servizi/Inclusione e Amabilina Social Housing – Azioni di inclusione sociale (oltre 1 milione e 600 mila euro): un polo integrato di servizi secondo un modello sperimentale di gestione condivisa degli spazi collettivi (orti urbani, centro medico, auditorium e attività per il tempo libero, scuola di teatro e musica, segretariato sociale).

– Servizi di Accompagnamento e formazione on the job nell’ambito di Programmi di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di Marsala (poco più di 2 milioni): percorsi educativi, turismo esperienziale, street art, storytelling, workshop e attività culturali diffuse.

– Polo formativo per l’inclusione socio-lavorativa (quasi 2 milioni e 200 mila euro): azioni di valorizzazione del personale mediante tirocini e accompagnamento all’autoimpiego.

– Ultimazione dei locali Social Housing Amabilina (650 mila euro): miglioramento dell’accessibilità, completamento dell’auditorium e delle aree sportive.

– Realizzazione del parco sportivo tra le scuole M. Nuccio e Cosentino (poco più di 1 milione e 500 mila euro): uno spazio verde attrezzato per sport e socialità, anche al servizio del quartiere, per contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale.

Il PN Metro è molto più di un semplice programma di finanziamento: è lo strumento attraverso il quale Marsala guarda al futuro, puntando su inclusione attiva, pari opportunità, sostegno all’occupazione e servizi di qualità. Con una visione chiara: fare della città un luogo in cui nessuno resti indietro e in cui ogni cittadino, soprattutto i più giovani, possa trovare strumenti e occasioni per costruire il proprio futuro.

Conclude il sindaco Grillo: “La mia Amministrazione raggiunge un altro traguardo storico dopo anni di impegno e di lavoro di squadra tra il Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud, l’Ufficio speciale per l’attuazione del PNRR, diretto dall’Ing. Alessandro Putaggio, il Settore Servizi alla Persona diretto dal Dott. Gaspare Quartararo nonché i progettisti, arch. Annalisa Bavetta, dott.ssa Giusy Giustiniani e la dott.ssa Anna Laura Casano, in un contesto di partecipazione attiva, trasparenza e innovazione sociale, valorizzando il protagonismo dei territori e la collaborazione con il mondo del Terzo Settore e delle imprese”.