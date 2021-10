L’assessore Michele Milazzo, con delega alle Spiagge, alla presenza del Consigliere comunale Pino Ferrantelli, ha ricevuto in sala Giunta Vincenzo Fici, assistente bagnanti e autore di alcuni salvataggi in mare nel corso dell’estate assieme al collega Antonino Li Causi (non presente all’incontro di ieri).

Ad entrambi, l’Amministrazione Grillo ha voluto manifestare la propria gratitudine con la consegna di un gagliardetto quale riconoscimento ufficiale del Comune di Marsala. I salvataggi sono stati effettuati in zona Escondido, dove il mare agitato aveva messo in grave difficoltà quattro bagnanti, di cui due minorenni. Grazie alla prontezza e alla velocità nell’effettuare l’intervento di salvataggio, i due bagnini sono riusciti a mettere in salvo tutte e quattro le persone che, a distanza di poche ore, hanno avuto bisogno del loro soccorso. “Non potevamo che dire grazie a questi due marsalesi – dice l’assessore Milazzo – che con coraggio hanno soccorso chi era in mare in difficoltà, stanco e impaurito. Questo è un riconoscimento simbolico di vicinanza da parte della nostra Amministrazione per chi ha contribuito a rendere ancora più sicure le acque del nostro mare”.

Com. Stam.