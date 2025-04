MARSALA – Riqualificazione del Waterfront: demoliti altri ruderi nell’area portuale

Il sindaco Grillo: “Un grande progetto grazie a una visione strategica integrata” Marsala compie un ulteriore passo avanti nella rigenerazione del suo waterfront con la demolizione di edifici fatiscenti nell’area portuale.

L’intervento, finanziato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, si inserisce all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione urbana, che coinvolge l’intero litorale cittadino attraverso diversi progetti già avviati o in fase di realizzazione. Nel corso del sopralluogo odierno, il sindaco Massimo Grillo ha sottolineato come la trasformazione del fronte mare sia frutto di una visione strategica che ha permesso di integrare diverse fonti di finanziamento, ottimizzandone l’impiego attraverso un’attenta pianificazione per stralci successivi. “Abbiamo lavorato per far convergere risorse provenienti da più enti, incastrando diversi finanziamenti in un piano unitario. In questo modo, stiamo realizzando un’importante trasformazione del litorale, rendendolo più fruibile, attrezzato e turisticamente attrattivo”, ha dichiarato il sindaco Grillo.

Il piano di riqualificazione del waterfront di Marsala si sviluppa lungo l’intero tratto costiero, articolandosi in distinti interventi finanziati da risorse specifiche.

– Dall’area di colmata alla Florio, i progetti Waterfront 1 e 2 sono finanziati rispettivamente dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti

– Nella zona di via Verdi, sono attualmente in corso lavori di riqualificazione grazie a fondi Pnrr.

– All’altezza del Monumento ai Mille, gli interventi, finanziati dal Ministero dell’Ambiente, si connettono con quelli in corso lungo il litorale antistante il Parco archeologico, realizzati con risorse comunali e dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

– Sul Lungomare Salinella, infine, un ulteriore cantiere sarà avviato nei prossimi giorni, con interventi sostenuti anch’essi da fondi Pnrr.

Complessivamente, l’intera operazione prevede investimenti per quasi 19 milioni di euro, destinati a cambiare il volto della città, con ricadute positive in termini di vivibilità, economia locale e attrattività turistica.

