“Marsala Schola”: da oggi al via il servizio Scuolabus. La Refezione scolastica slitta di qualche giorno per adempimenti post-sentenza e rilascio dei locali da parte dell’ex gestore

Qui di seguito la comunicazione dell’Istituzione “Marsala Schola” inviata ai dirigenti degli Istituti scolastici interessati:

– il Servizio di Trasporto Scolastico 2025/2026 (Scuolabus), è attivo da oggi, 1° ottobre, in favore degli alunni dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, iscritti al servizio. Lo stesso sarà erogato dall’Operatore Economico “Global Services Mobility”, corrente in Trapani, e la domanda di iscrizione on-line è raggiungibile dal seguente indirizzo internet:

https://www.marsalaschola.it/servizio/richiedere-iscrizione-al-trasporto-scolastico

– il Servizio di Refezione Scolastica 2025/2026 (Mensa), in favore degli alunni dell’Infanzia e Primaria iscritti al tempo prolungato, sarà attivo, presumibilmente dalla seconda settimana del mese di ottobre. Il servizio sarà erogato dal nuovo Operatore Economico Vivenda SpA, Siciliana Pasti srl e Bitti srl, costituiti in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI).

La domanda di iscrizione on-line è raggiungibile dal seguente indirizzo internet: https://www4.eticasoluzioni.com/marsalaportalegen

Lo slittamento dell’avvio del Servizio di Refezione Scolastica, previsto dagli atti di gara per il 1° ottobre, scaturisce dai molteplici adempimenti amministrativi conseguenziali alla Sentenza del CGA, che ha revocato la precedente aggiudicazione della gara pubblica.

In particolare, si evidenziano ritardi da parte della Centrale Unica di Committenza “Tirreno Ecosviluppo” di Messina, in ordine alle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative sull’Operatore Economico e sull’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione adottato il 15 settembre u.s..

Il nuovo Operatore Economico, ha costituito il Raggruppamento Temporaneo nella giornata di lunedì 29 settembre, e sono in corso le operazioni di consegna e verifica dei locali mensa e la contrattualizzazione del personale dipendente necessari e consequenziali per l’avvio del servizio.

Si evidenzia che l’Operatore Economico revocato “Serenissima Ristorazione SpA” ha provveduto all’immediata riconsegna dei locali (cucine e refettori) delle scuole e ritiro delle proprie attrezzature, creando diverse difficoltà operative. Tali operazioni sono in corso di completamento.

L’Istituzione Comunale comunicherà la data di effettivo inizio del servizio Refezione Scolastica.

Com. Stam. + foto