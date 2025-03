Marsala Schola. Migliori servizi e più comfort nelle scuole comunali. Visita dell’assessore Marchese al Giardino d’Infanzia di viale Whitaker

I recenti incontri dell’Amministrazione Grillo con il CdA di Marsala Schola hanno evidenziato un miglioramento dei servizi offerti all’utenza scolastica, con particolare riferimento alla refezione e agli standard qualitativi delle strutture comunali.

In particolare, il presidente dell’Istituzione avv. Sergio Bellafiore ha riferito al sindaco Massimo Grillo come sia cresciuto l’apprezzamento per il servizio mensa, “registrando circa 400 pasti al giorno in piu’ rispetto all’anno scolastico precedente e ciò – ai fini sociali – significa anche potere contrastare in maniera più efficace la dispersione scolastica e favorire in modo ottimale l’integrazione, oltre a rappresentare un forte e concreto aiuto ai familiari che lavorano”. Al riguardo, tra l’altro, l’assessore Francesco Marchese sta effettuando alcune visite nelle scuole comunali e, ieri, è stata la volta del Giardino d’Infanzia di viale Whitaker. Il componente della Giunta Grillo, assieme al direttore di Marsala Schola Giancarlo Sparla, ha potuto verificare la regolarità nella gestione della refezione, con pasti serviti caldi e pieno rispetto degli standard normativi. La visita dell’assessore si è poi conclusa con un tour in tutta la struttura che ospita quasi 150 bambini. L’altro aspetto che ha messo in risalto il presidente di Marsala Schola si riferisce al miglioramento del comfort nelle aule: “è il risultato dell’efficientamento energetico che, negli ultimi due anni, ha consentito l’installazione di nuovi climatizzatori e la manutenzione degli impianti di riscaldamento malfunzionanti, che tanta apprensione creavano tra le famiglie nei periodi stagionali freddi/caldiesistenti”. Quasi 500 mila euro, complessivamente, l’investimento dell’Amministrazione Grillo nel periodo 2023/2024, per assicurare il diritto allo studio in locali più confortevoli.

