MARSALA SCHOLA. Servizio Refezione Scolastica attivo da lunedì prossimo, 13 ottobre

Si informano le famiglie e gli Utenti iscritti al Servizio di Refezione Scolastica 2025/2026, che il Servizio Mensa Scolastica sarà attivo dal prossimo lunedì 13 ottobre , i beneficiano del servizio sono gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria iscritti al tempo pieno e prolungato.

Il Servizio sarà erogato dall’Operatore Economico Vivenda s.p.a., Siciliana pasti s.r.l. e Bitti s.r.l., costituito in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) fino al 31 maggio 2026.

La gestione delle iscrizioni, prenotazioni, assenze e pagamento delle quote di compartecipazioni sono gestiti direttamente dai famigliari degli utenti, mediante la piattaforma WEB, collegandosi al sito https://www4.eticasoluzioni.com/marsalaportalegen oppure tramite l’App ComunicApp, accessibili mediante credenziali Spid o di accesso.

Le tariffe di compartecipazione a carico delle famiglie fruitori del servizio sono quelli applicate nello scorso anno scolastico, giusta delibera del CDA n. 30 del 07/07/2025 confermativa delle riduzioni ed abbattimenti in favore delle fasce di utenti più deboli, e consultabili all’indirizzo https://www.marsalaschola.it/wp-content/uploads/2024/10/Tariffe-refezione-scolastica-2025-2026.pdf

