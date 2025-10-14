Marsala – sciopero generale settore rifiuti. possibili disagi nella raccolta di venerdì prossimo

La Società Formula Ambiente ha comunicato all’Amministrazione comunale di Marsala che i servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti “porta a porta”) potranno subire carenze e disagi a causa della proclamazione dello sciopero generale di venerdì prossimo, 17 ottobre (intero turno di lavoro).

Lo sciopero è stato proclamato dalle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT, CISL, UILTRASPORTI E FIADEL. Nel sottolineare che saranno assicurati quei servizi in relazione al numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero di domani, Formula Ambiente comunica che saranno garantiti i servizi minimi essenziali stabiliti dalla normativa in materia (servizio di raccolta rifiuti in scuole, ospedali, case di cura, rsa…); mentre disagi potrebbero verificarsi nella raccolta “porta a porta” in tutto il territorio comunale.

