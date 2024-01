Marsala si appresta a festeggiare la sua Patrona, Maria Santissima della Cava

Previste tutta una serie di iniziative coordinate dal nuovo Rettore del Santuario Don Giuseppe Inglese con il Patrocinio dell’Amministrazione Grillo

La Città di Marsala si appresta a celebrare e festeggiare la Madonna della Cava che è per atto notarile Patrona principale. La sua ricorrenza è il 19 gennaio, data del suo ritrovamento da parte di padre Savina nel lontano 1498.

ll simulacro contenuto in un reliquiario viene ospitato nella Cripta che sorge al1’incrocio fra la via XIX Luglio e la via Pellegrino e che è stato realizzato in sostituzione della bellissima e monumentale Chiesa distrutta durante il bombardamento anglo-americano del 1918.

Per l’importante ricorrenza il nuovo Rettore del Santuario Don Giuseppe Inglese ha promosso un calendario di appuntamenti religiosi e ricreativi che si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione Grillo.

“Maria Madre di Gesù e Madre nostra ci regala briciole di grazia e di speranza – afferma nel suo messaggio alla cittadinanza Don Giuseppe. Si mette in cammino con noi , condivide le fatiche e le sofferenze, le gioie e le attese. Preghiamo Maria Santissima della Cava perché interceda presso suo figlio per la pace e l’unità della nostra città e di tutta l’umanità”.

“I marsalesi – precisa il Sindaco Massimo Grillo – sono molto legati alla propria Patrona. Quest’anno da parte nostra, oltre al patrocinio, contiamo anche di riaprire per i giorni del Triduo la strada di collegamento fra l’ingresso dell’ex Chiesa di San Michele e la via XIX Luglio proprio di fronte all’ingresso principale del Santuario”.

I festeggiamenti avranno inizio il prossimo 10 gennaio con la novena che si svolgerà in due Chiese, dal 10 al 15 in Santuario e sarà predicata da padre Daniele Neri e dal 16 al 18 gennaio (Triduo) in Chiesa Madre con le riflessioni di Fra Antonino Bono dell’ordine dei Frati Minori.

Il giorno 19, solennità della Madonna delle Cava, le Sante Messe verranno celebrate nel Santuario di via XIX Luglio alle 7:00, alle ore 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 12,00.

In Chiesa Madre alle 18:00 circa e cioè al rientro della Processione la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella.

La Processione uscirà dal Santuario alle 15:30 e si snoderà per via XIX Luglio, piazza San Francesco, via Salvatore Angileri, via Biagio Di Pietra, via Frisella, via San Michele, via XIX Luglio, via Calogero Isgrò, piazza Matteotti, via Abele Damiani, via Giuseppe Garibaldi con sosta davanti al palazzo Municipale per l’atto di affidamento della Citta da parte del Sindaco Massimo Grillo alla Patrona, piazza Mameli, via Dei Mille, piazza Piemonte e Lombardo, via Stefano Bilardello, via Francesco De Vita, via Mario Nuccio, via Roma, piazza Matteotti, via XI Maggio, piazza della Repubblica con ingresso in Chiesa Madre.

Mercoledì 10 gennaio il simulacro verrà portato in Ospedale per la Messa e la benedizione degli ammalati.

Nel programma anche un evento ricreativo ovvero un concerto “Music for life” che si terrà al Teatro Impero giorno 18 gennaio alle ore 21:00. Lo spettacolo prevede brani dal vivo che, da prospettive diverse, toccano i temi della pace, di fratellanza, di accoglienza , contro la violenza verso le donne, verso i più deboli, in favore della legalità della maternità…. Tutti quei valori che difendono la vita in ogni sua fase in ogni suo aspetto.

I brani saranno cover italiane ed internazionali che si alterneranno ad alcuni brani originali.

La musica verrà eseguita dal vivo da vari musicisti professionisti e sarà valorizzata dalla proiezione di video creati appositamente e ispirati ai temi trattati. I temi verranno commentati da un attore e valorizzati dall’inserimento di movimenti scenici effettuati da coreografie di danza.

