Marsala – Sospensione approvvigionamento idrico. Nuova rottura in contrada Pastorella. Il sindaco Grillo: “Questi incidenti sono inaccettabili

Sospensione approvvigionamento idrico. Nuova rottura in contrada Pastorella. Il sindaco Grillo: “Questi incidenti sono inaccettabili. Stiamo facendo di tutto per risolvere il problema e creare meno disagi possibili”. Prefettura e Autorità Militari informate della grave emergenza

“Cari cittadini, purtroppo, per la terza volta consecutiva la nostra città subisce un’interruzione dell’erogazione idrica a causa di una nuova rottura della conduttura principale. Sono sul posto per seguire da vicino i lavori e, sentiti esperti del settore, stiamo suggerendo tutte le modalità tecniche possibili per ridurre i tempi di riparazione. Sono consapevole dei disagi che si stanno creando e, assieme all’assessore Gerardi, desidero farvi arrivare tutta la mia più profonda comprensione per le difficoltà che dovremo affrontare. Ho nuovamente allertato Protezione civile e il Corpo forestale per ridurre i disagi, chiedendo un tempestivo intervento per fornitura autobotti. Come voi, ritengo questi incidenti inaccettabili, ma stiamo lavorando senza sosta per risolvere il problema in collaborazione con il settore Lavori pubblici. Contestualmente, ho disposto un’indagine approfondita per avere cognizione sulle cause della nuova rottura, anche se è noto che la nostra rete è vecchia, fatiscente e logora, risalente agli anni ’80 e che andrebbe sostituita integralmente. La quasi totalità dei comuni siciliani si trova nella stessa situazione, ma nessuno di loro ha disponibilità economiche tali da poter affrontare un intervento del genere. Ringrazio gli Enti che hanno tempestivamente dato disponibilità di mezzi, a cominciare dal 37° Stormo dell’Aeronautica e dall’Ispettorato delle Foreste. Vi terremo informati”.

Una vera e propria “lettera aperta alla città” la dichiarazione del sindaco Massimo Grillo, rammaricato di dovere nuovamente comunicare alla cittadinanza la momentanea sospensione dell’approvvigionamento idrico in città. L’Assessorato al Servizio idrico, diretto da Ivan Gearardi, ha infatti rilevato un nuovo danno alla condotta principale di contrada Pastorella, nel versante sud di Marsala. La rete idrica interessata è la stessa che, proprio da qualche giorno, era stata riattivata a seguito di due guasti consecutivi. Con l’erogazione idrica adesso interrotta, le maggiori criticità si prevedono per la zona nord. Tecnici e operai sono già al lavoro, ma per rimettere in funzione gli impianti occorrerà attendere le prossime 24 ore.

Intanto, l’Amministrazione Grillo ha informato della grave situazione emergenziale sia la Prefettura che le Autorità militari. Inoltre, è stato allertato il servizio autobotti per garantire prioritariamente l’acqua nelle strutture sanitarie e/o assistenziali, scuole e attività commerciali.

Com. Stam. + foto