Ma non è un libera tutti. Mi appello alla responsabilità individuale” Marsala torna zona arancione da venerdì 23 aprile. A dare la notizia il sindaco di Marsala Massimo Grillo ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani.

L’andamento della curva epidemiologica in città, dopo 10 giorni di forti restrizioni, ha infatti registrato un abbassamento tale da non giustificare il prolungamento del regime di zona rossa. L’incidenza settimanale dei casi non è stata superiore a 250 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. “Sono lieto che Marsala possa tornare in zona arancione, con tutto ciò che ne deriva per gli operatori economici ed i cittadini tutti. Il passaggio alla zona arancione, però, non deve assolutamente suonare come “un liberi tutti” – sottolinea il sindaco Massimo Grillo – anzi, ci richiama ad un surplus di responsabilità e di rispetto delle regole.” Un richiamo, questo del primo cittadino di Marsala, che suona ancora più forte alla vigilia delle giornate del 25 aprile e del 1 maggio. “Non possiamo più permetterci di tornare indietro – continua il primo cittadino lilibetano – Marsala, i marsalesi, i commercianti e le imprese e quanti hanno sofferto di più le restrizioni legate alla zona rossa devono poter contare sul senso di responsabilità di tutta la comunità. Non si può delegare tutto ai controlli. Ormai è risaputo che il virus tende a diffondersi con maggiore facilità negli ambienti al chiuso e quindi anche all’interno delle mura domestiche. Pertanto, dobbiamo comprendere una volta e per tutte che la fine della pandemia dipende soprattutto dal comportamento responsabile di ognuno di noi, dal rispetto delle regole igieniche e di distanziamento sociale, dalla partecipazione alla campagna di vaccinazione”. “Da parte nostra – chiude il sindaco – continueremo a garantire il massimo della vigilanza e dei servizi. Ringrazio i Vigili Urbani per la vigilanza e per la sorveglianza che hanno messo in campo per sanzionare chi viola le regole per il contenimento del contagio, un lavoro significativo che confido garantiranno anche durante le giornate del 25 aprile e 1 maggio. Per quanto riguarda i servizi, proprio da oggi il comune di Marsala mette a disposizione dei soggetti e delle famiglie che hanno subito maggiormente i danni economici causati dalla pandemia, la possibilità di usufruire di un bonus spesa elettronico per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità”.