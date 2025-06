Marsala. Trivella per due nuovi pozzi

Nuovi pozzi comunali nel territorio di Marsala. Oggi l’avvio della trivellazione Il sindaco Grillo: “Interventi importanti per contrastare e prevenire l’emergenza idrica”.

“Un intervento strategico, volto a contrastare l’emergenza climatica e l’impoverimento della falda idrica, problemi che si sono accentuati in tutta la Regione.

In tale contesto, ai due nuovi pozzi in corso di realizzazione presto si aggiungerà il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui. Ma contiamo anche di potere disporre di una rete idrica efficiente, oggetto di costante manutenzione migliorativa”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo, oggi in sopralluogo con il presidente Enzo Sturiano in contrada Digerbato. Qui, presenti anche gli assessori Ivan Gerardi, Gaspare Di Girolamo e la dirigente Rosa Gandolfo, l’Impresa Voti Group a iniziato la trivellazione di due pozzi a servizio della stazione di pompaggio “San Silvestro”. La stessa Impresa, attualmente è impegnata nella posa di condutture propedeutiche alla entrata in funzione dei pozzi, tra l’altro in prossimità di quelli esistenti e che consente anche di utilizzare i serbatoi per l’accumulo e la disinfezione dell’acqua, con conseguente contenimento dei costi. Un investimento complessivo di 320 mila euro, pari al finanziamento ottenuto dalla Regione Siciliana, per un progetto a suo tempo presentato tramite l’ATI Trapani ed approvato dalla Cabina di Regia per l’emergenza idrica. Secondo cronoprogramma, la conclusione dei lavori è fissata entro fine mese.

