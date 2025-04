Marsala – Verso una nuova piazza dei Mille. Approvato il progetto con fontana e spazi verdi

Mentre proseguono i lavori di riqualificazione sul Lungomare Boeo di Marsala, nell’area circostante il Monumento ai Mille, la Giunta Grillo ha approvato un’integrazione al progetto originario.

All’investimento di quasi 500 mila euro, stanziati dal Ministero della Transizione ecologica, si è infatti aggiunto un ulteriore finanziamento regionale di circa 100 mila euro – proposto ed ottenuto dall’on. Stefano Pellegrino – per arricchire il progetto con una fontana, diversi arredi e idonea cartellonistica. Il sindaco Grillo: “La piazza assumerà la funzione di hub turistico, immettendo il visitatore nel cuore antico della città attraverso Porta Garibaldi. Un nuovo look, quindi, in sintonia con la valorizzazione di Piazza Mameli, i cui lavori sono in corso di ultimazione”.

Gli interventi in progetto (definiti di “adattamento ai cambiamenti climatici”) sono volti a mitigare – in quel tratto del Lungomare Boeo – l’effetto isola di calore ed i fenomeni di siccità del suolo. Ciò comporterà un rinnovamento e un ammodernamento dell’area, tenuto conto che sarà sostituita la pavimentazione esistente su tutta la piazza del Monumento ai Mille, utilizzando materiale drenante e su cui verrà collocata una composizione in marmo raffigurante la “Rosa dei Venti”. All’interno di questa, secondo l’integrazione approvata dalla Giunta Grillo, verrà collocata la nuova fontana a sfioro, tale da non costituire ostacolo per future manifestazioni che si svolgeranno nella piazza. Qui, secondo il progetto originario, saranno realizzate due aree a verde con pergolati e nuova vegetazione utile all’ombreggiamento, al fine di soddisfare l’obiettivo di mitigare gli effetti climatici derivanti dall’innalzamento delle temperature e dalla carenza di precipitazioni.

