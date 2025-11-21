Martedì 25 novembre Forum Palermo Festeggia il sedicesimo anniversario. In occasione del compleanno in palio una gift card di 500 euro

Martedì 25 novembre Forum Palermo celebra il suo sedicesimo compleanno, una giornata particolare da festeggiare insieme ai visitatori, e per l’occasione mette in palio una gift card del valore di 500 euro legata al concorso “Scarica l’app, fai shopping e vinci”.

Al gioco potranno partecipare tutti i clienti che avranno scaricato l’app ufficiale di Forum Palermo e che effettueranno un acquisto minimo di 20 euro (scontrino unico o cumulabile) nei punti vendita del centro commerciale. La gift potrà essere utilizzata nei negozi della galleria compreso l’Ipermercato. Scaricare l’app di Forum Palermo è semplice ed è disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store, l’app permetterà inoltre di restare sempre aggiornati su sconti esclusivi, eventi, novità, vantaggi e iniziative promosse dal centro commerciale.

Le iniziative di Forum Palermo proseguono venerdì 28 novembre nella giornata dedicata al Black Friday.l’appuntamento atteso da tutti e che anticipa lo shopping natalizio. A Forum Palermo i visitatori potranno approfittare degli sconti proposti dai principali brand della galleria per acquistare: capi di abbigliamento, calzature, accessori, oggettistica per la casa, e poi ancora prodotti per la cura della persona e le ultime novità legate alla tecnologia.

Forum Palermo, sempre attento alle esigenze dei visitatori, oltre allo shopping promuove anche la cultura della salute, del benessere e della prevenzione con Capsula, l’ecosistema fisico-digitaleposizionato in piazza Water (ingresso lato Mediaworld). I visitatori due volte al mese, e fino a metà febbraio, tramite coupon scaricabile dall’app Forum Palermo potranno beneficiare di test gratuiti relativi a vari parametri sulla salute in relazione allo stile di vita, come lo stato di forma, il livello di invecchiamento metabolico cellulare, la pressione arteriosa e il livello di benessere psico-fisico.

Chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram, brandizzato come da tradizione annuale a tema Natale, che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.

