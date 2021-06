«La vita non aspetta nessuno, nemmeno te e quando te ne renderai conto sarà sempre troppo tardi. Svegliati adesso. Alzati adesso. Afferrala adesso».

Come il mare di notte” di Martina Boselli è un intenso viaggio nelle emozioni e nell’accettazione di sé; è un manuale di self-help, scritto da un’autrice che ha voluto condividere la sua esperienza personale per aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Mai come in questo testo la scrittura diventa terapeutica non solo per chi scrive ma anche per chi legge: è infatti interessante che all’interno dell’opera ci siano delle parti in cui si invita il lettore a prendere carta e penna e a mettere nero su bianco i suoi sentimenti e le sue riflessioni. Vi è una dedica all’inizio del libro che recita: «A te che ti sei rialzato mille volte. E altre mille ancora ti rialzerai»: l’autrice ci offre un percorso in più tappe per rinascere, per permetterci di rialzarci facendo ricorso solo alle nostre forze – «Se per gli altri e chi ti sta intorno non potrai mai avere certezza alcuna, è pur sempre vero che una consapevolezza nella tua vita rimarrà sempre: tu». Martina Boselli presenta un’opera in cui si alternano brani poetici, parti discorsive e lettere che hanno come destinatari due personaggi diversi, M e A; in particolare le lettere inviate a M sono quelle che l’autrice scrive a sé stessa – e in cui chiunque può ritrovarsi e trarre preziose lezioni; è inoltre emozionante notare nell’avvicendarsi delle lettere come vi sia un’evoluzione della sua consapevolezza, del suo modo di analizzare il suo vissuto e di imparare dai propri errori. “Come il mare di notte” racconta d’amore e di relazioni, e parla anche di quei delicati momenti in cui si deve essere pronti a lasciare andare, e ad avere il coraggio di agire per il proprio e altrui bene, anche se ciò comporta sofferenza e solitudine. L’opera è quindi una guida per orientarsi nel mare tempestoso delle relazioni amorose e non solo, e diventa anche una terapia per guarire dal dolore della perdita e dalla nostalgia che ne consegue. Un libro a volte brutale ma sempre opportuno, che aiuta il lettore a ricostruirsi partendo da sé e ad assumersi la responsabilità di essere felice – «Nel momento esatto in cui inizierai a prendere coscienza di te e dei motivi che ti hanno spinto a essere dove sei ora, potrai anche lasciare andare il dolore che senti adesso. Immergiti. Ascoltalo. Conoscilo. Impara da esso. Solo così potrai avviarti finalmente verso la rinascita».

SINOSSI DELL’OPERA . Le conseguenze dell’amore sono imprevedibili. A volte i sentimenti ci sfiorano soltanto, altre ci travolgono come onde del mare. Ci sono giorni in cui quel mare è calmo, altre in cui la tempesta ci travolge. E poi ci sono le notti, in cui il mare è profondo, scuro, ed è dentro di noi. E ci tocca decidere se annegare o risalire a galla. “Come il mare di notte” è un viaggio tra i resti di speranze infrante e macerie di amori crollati sotto il peso della verità. Un percorso di rinascita, quello attraverso cui ci conduce Martina Boselli, che parte innanzitutto dalla consapevolezza di sé stessi.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE . Martina Boselli, classe 1990, nasce a Napoli. Laureata presso l’Università Federico II in Filologia Moderna, attualmente insegna in una scuola di periferia. Scrive praticamente da sempre e su qualunque cosa e in qualsiasi posto si trovi. Un giorno spera di poter vivere a Parigi e se ciò proprio non dovesse accadere, mangiare senza ingrassare sarebbe un’ottima alternativa. “Come il mare di notte” (Words Edizioni, 2021) è la sua prima opera.

Casa Editrice: Words Edizioni

Genere: Self-help

Pagine: 250

Com. Stam.