Mary Birch Cipujia è ufficialmente cittadina di Tropea Tropea Blues, riflettori accesi sul borgo

TROPEA (Vv) – La cittadinanza onoraria che oggi riconosciamo a Mary Birch Cipuja, madrina del Tropea Blues Festival, oltre al valore che iniziative istituzionali come queste portano con sé, si carica di un significato ulteriore.

Essa è infatti imbevuta di spirito e senso di appartenenza e di una motivazione ancora più profonda proprio perché la sua indicazione è partita dal basso. A volerlo è stata la rete di commercianti ed associazioni, riconoscenti all’Artista per l’affetto dimostrato in tutti questi anni.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giovanni Macrì intervenendo questa mattina a Palazzo Santa Chiara alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria preceduta dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento che prenderà il via domani e dopodomani, venerdì 23 e sabato 24, da Piazza Ercole.

All’incontro con gli operatori dell’informazione insieme al Primo Cittadino sono intervenuti anche Cristiano Saturno, promotore del Tropea Blues che ha sottolineato l’attività sinergica sottesa all’evento inserito quest’anno in un circuito più ampio che ha toccato anche le città del Sud Italia, Bitonto, Matera e Policoro e Maria Antonietta Pugliese, presidente della Pro Loco Tropea.

A portare il saluto e condividere la soddisfazione della AssCom Tropea per la cittadinanza onoraria a Mary Birch è stata, invece, la presidente Romania Zangone.

ROBBIE AND THE GOOSE SHAKERS, venerdì 23 e sabato 24; i WALKING TREES sabato 24; MAX GARRUBBA BLUE EXPERIENCE e MARILÙ venerdì 30; CHERRY LEE MEWIS AND HER FULL BAND con MAX MILLIGAN venerdì 7 ottobre; DD CASSIERE sabato 8. Sono, questi, alcuni degli artisti protagonisti, insieme al Borgo dei Borghi, di questa nuova ed attesa edizione 2022.

DOMENICA 25 A PALAZZO SANTA CHIARA NUOVO APPUNTAMENTO ARMONIE DELLA MAGNA GRAECIA. – Per la stagione concertistica 2022 si esibirà il Trio formato da Raffaella Costa (Soprano), Christian D’Aquino (Tenore) e Ida Visconti (Pianoforte) formatosi all’interno della classe di accompagnamento pianistico del M° Laura Gatti del Conservatorio di Salerno.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE PARTE DA TROPEA IL 39ESIMO RADUNO NAZIONALE FICE – FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI. Calabria da scoprire Enogastronomia Storia Paesaggio. È, questo, il tema del tour che toccherà oltre Tropea, con la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e con la ‘Nduja anche Reggio Calabria per il bergamotto, la piana di Sibari per le clementine ed il riso, la Sila per la patata, Cosenza ed Altomonte per il fico dottato ed il Magliocco. Il programma del 4 ottobre prevede alle ore 16.30 l’arrivo delle Confraternite in costume presso la Pro Loco di Tropea e la visita guidata della città. Alle ore 18,45 l’incontro con le istituzioni cittadine e l’iniziazione della confraternita della “Cipolla Rossa di Tropea”. – (Fonte: Comune di Tropea – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam./foto