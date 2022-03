Marzo al Circolo dei lettori di Torino è il mese delle donne, ma non solo!

Marzo al Circolo torna a essere il mese delle donne. Una programmazione che lascia ampio spazio agli appuntamenti della rassegna Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci: ascoltare, raccontare, sentire il femminile come una complessità ricca di aspetti, sfumature, contraddizioni stimolanti, in un dialogo sempre attento al plurale perché la complessità è un valore fondamentale. C’è, nel discorso sul femminile, una dimensione evidente di disparità da colmare, di ingiustizia sociale e culturale. Ma il femminile non è solo privazione, naturalmente: esiste un’alchimia di sapienza e sentimenti tutta da scoprire, nel mese delle donne al Circolo. L’illustrazione che si fa immagine guida del mese è stata ideata dall’artista visuale e illustratrice Flo, le riflessioni di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci hanno come protagoniste: Guadalupe Nettel (3/3) che presenta Il corpo in cui sono nata (La nuova frontiera), il secret show de Il tempo delle donne a Torino (8/3 e altri appuntamenti), Giulia Muscatelli (9/3) sugli stereotipi estetici delle serie TV, Stefania Stafutti (17/3) per un’analisi sulla donna in Cina, Francesca Genti (21/3) che racconta La ballata di Nina Simone (HarperCollins), infine parliamo di Joan Didion (24/3) durante l’evento a lei dedicato organizzato in collaborazione con il Saggiatore.

Ma la programmazione di marzo non si ferma qui: sono molte le presentazioni editoriali, le riflessioni e i dialoghi che si avvicendano con Francesca Zupin (2/3) e Salvamento (Bollati Boringhieri), Michelle Rumiz (2/3) e La grotta al centro del mondo (EDT), la presentazione di Unici, la nuova collana di Einaudi (2/3) con gli autori Filippo Maria Battaglia e Francesca Valente, l’editor responsabile Dalia Oggero ed Ernesto Franco. È un disegno di memoria sotto forma epistolare quello di Dacia Maraini (4/3) con Caro Pier Paolo (Neri Pozza) a cento anni dalla nascita di Pasolini, Sofia Fabiani (5/3) con il manuale Cucinare stanca (Giunti), Emanuele Trevi (7/3) secondo protagonista di “Zone cieche e punti di luce”, iniziativa a cura dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, Mario Baudino (10/3) con Il teatro del letto (La nave di Teseo), John Banville (14/3) con Il dubbio del killer (Guanda) in collaborazione con LibriCome. E poi Giorgio van Straten (17/3) con Una disperata vitalità (HarperCollins), Antonella Boralevi (18/3) con Magnifica creatura (La nave di Teseo), Margherita Rimi (21/3) con Il popolo dei bambini (Marietti 1820), Federico Vercellone (25/3) con L’archetipo cieco (Rosenberg&Sellieri), Angelo Tartabini (28/3) con La coscienza negli animali (Mimesis), Alec Trenta (28/3) con Barba (Laterza), Piero Bianucci (30/3) con Pellegrini dell’universo (Solferino) e Corrado Fortuna (30/3) con L’ultimo lupo (Rizzoli).

Leonardo Caffo (16/3) con la Montagna i fuoco (Pone alle Grazie) è il primo protagonista del ciclo “In Cordata. Narrazioni di montagna”, seguito da Hervé Barmasse (23/3) con Cervino (Rizzoli). Sono due gli appuntamenti dedicati alla “Giornata Mondiale della Poesia 2022″ : il gruppo di lettura Tempo di Parole (18/3) porta in scena un reading poetico in omaggio a Osip Mandel’stam e la lettura del monologo di Marvi del Pozzo Io sono Nadezda Mandel’stam. Nel giardino dei poeti (21/3) ci si chiede cosa voglia dire scrivere e leggere poesia oggi, se ne discute con Valentina Colonna, Valentino Fossati, Tiziano Fratus e Silvia Rosa.

Non poteva che concentrarsi sul fronte orientale l’appuntamento mensile con LIMES (23/3) che analizza con Orietta Moscatelli, Federico Petroni e Lorenzo Pregliasco l’Europa americana nella sfida USA-Russia. Torna la rassegna stampa del Post (26/3): i giornali, spiegati bene con Francesco Costa e Luca Sofri. È a cura di Lorenzo Baravalle e Lorenzo Pregliasco il ciclo “Qui si fa l’Italia”, un percorso che mira a individuare i passaggi chiave che hanno segnato un prima e un dopo nella storia del nostro Paese: il primo appuntamento su divorzio e aborto (29/3) è con Simonetta Sciandivasci in dialogo con i curatori.

Infine al Circolo della musica suonano: Alexander Hacke e Daniele De Picciotto (4/3), Thalia Zedek (6/3), Roberto Angelini e Rodrigo d’Erasmo (26/3).

Sfoglia il programma di marzo

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

mercoledì 2 marzo ore 18

Francesca Zupin

Salvamento (Bollati Boringhieri)

con Elena Varvello e Dario Voltolini

mercoledì 2 marzo ore 18

Un viaggio gastronomico dal Bosforo all’Anatolia profonda

Michele Rumiz

La grotta al centro del mondo (EDT)

con Luca Iaccarino

mercoledì 2 marzo ore 18.30

Unici: nasce una nuova collana Einaudi

Per guardare le cose da un’altra prospettiva

I primi due autori della collana, Filippo Maria Battaglia e Francesca Valente (vincitrice del Premio Calvino 2021), dialogano con l’editor responsabile del progetto Dalia Oggero. Introduce Ernesto Franco, Direttore generale ed editoriale Einaudi.

giovedì 3 marzo ore 18.30

Viaggio a ritroso verso l’accettazione di sé

Guadalupe Nettel

Il corpo in cui sono nata (La nuova frontiera)

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci

venerdì 4 marzo ore 18.30

Lettere da un’amica

Dacia Maraini

Caro Pier Paolo (Neri Pozza)

con Elena Loewenthal

venerdì 4 marzo ore 21 al Circolo della musica

ALEXANDER HACKE/DANIELLE DE PICCIOTTO

nell’ambito di Una notte come questa

prevendite su Dice.fm

sabato 5 marzo ore 18

Manuale pratico per incapacy

Sofia Fabiani

Cucinare stanca (Giunti)

con Petunia Ollister

domenica 6 ore 21 al Circolo della musica

THALIA ZEDEK

nell’ambito di Una notte come questa

prevendite su Dice.fm

lunedì 7 marzo ore 18

ZONE CIECHE E PUNTI DI LUCE

Le dimensioni psicologiche della creatività

a cura di Ordine degli Psicologi del Piemonte

in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori

Viaggi iniziatici

con Emanuele Trevi a partire dal libro UTET e Riccardo Bernardini

in collaborazione con UTET

martedì 8 marzo ore 18.30

Il tempo delle donne a Torino

Secret show

Le firme del Corriere della Sera intervistano grandi voci del panorama italiano

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci

mercoledì 9 marzo ore 19

Brutte in serie

Come le serie TV hanno cambiato la narrazione dell’estetica femminile

con Giulia Muscatelli

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci

giovedì 10 marzo ore 18

Storie notturne tra libri, eroi, fantasmi e donne fatali

Mario Baudino

Il teatro del letto (La nave di Teseo)

con Raffaello Palumbo Mosca

giovedì 10 marzo ore 21

Educazione sentimentale e politica anni ‘60

La compagna Natalia

Presentazione del libro Sellerio di Antonia Spaliviero

con Gabriele Vacis

lunedì 14 marzo ore 18

Una nuova indagine per l’ispettore Strafford

John Banville

Il dubbio del killer (Guanda)

con Martino Gozzi

in collaborazione con LibriCome (Roma, 11-13/3/2022)

mercoledì 16 marzo ore 21

IN CORDATA #1

Etna: la Madre

Leonardo Caffo

La montagna di fuoco (Ponte alle grazie)

con Salvatore Caffo

nell’ambito di In Cordata. Narrazioni di montagna

giovedì 17 marzo ore 18.30

Sul tempo che passa e i sogni che restano

Giorgio van Straten

Una disperata vitalità (HarperCollins)

con Francesco Musolino

giovedì 17 marzo ore 21

La donna in Cina

Tra stereotipi e modernità

con Stefania Stafutti

a cura di Cento per Cento Lettori

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci

venerdì 18 marzo ore 17.30

I giorni della storia, il canto del destino

con Marvi del Pozzo

Poesie sul palco

sabato 19 marzo ore 18

Tornano le passioni e i segreti della grande famiglia Valiani

Antonella Boralevi

Magnifica creatura (La nave di Teseo)

sabato 19 marzo ore 16/17.30

Vecchi giochi dal Futuro #1

Mettiamo le carte in favola

Laboratorio per bambini 6-10 anni

con Fabrizio Einaudi

lunedì 21 marzo ore 18

Romanzo in versi su un mito della musica

Francesca Genti

La ballata di Nina Simone (HarperCollins)

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci



lunedì 21 marzo ore 21

Il giardino dei poeti

Cosa vuol dire scrivere e leggere poesia oggi?

con Valentina Colonna, Stanze di città e altri viaggi (Aragno), Valentino Fossati, Il sogno (Cartacanta), Tiziano Fratus, Alberi millenari d’Italia (Idee Feltrinelli & Gribaudo) e Silvia Rosa, Tutta la terra che ci resta (Vydia)

In occasione di Giornata Mondiale della Poesia 2022

lunedì 21 marzo ore 21

Ripensare la civiltà dell’infanzia

Margherita Rimi

Il popolo dei bambini (Marietti 1820)

con Daniela Bertolusso e Anna Piantanida | modera Caterina Arcangelo

a cura di Cooperativa Letteraria

in collaborazione con CISLE, I.A.A.P. Sezione Piemonte e Marietti 1820

mercoledì 23 marzo ore 18

La mappa del mondo

Tutto di nuovo sul fronte orientale.

L’Europa americana nella sfida USA-Russia

con Orietta Moscatelli (in collegamento), Federico Petroni e Lorenzo Pregliasco

a cura di “LIMES”

in collaborazione con YouTrend

mercoledì 23 marzo ore 21

IN CORDATA #2

Hervé Barmasse

Cervino (Rizzoli)

con Enrico Camanni

nell’ambito di In Cordata. Narrazioni di montagna

giovedì 24 marzo ore 21

Le notti blu

Parliamo di Joan Didion

in collaborazione con il Saggiatore

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci

venerdì 25 marzo ore 18

Variazioni sull’individuo moderno

Federico Vercellone

L’archetipo cieco (Rosenberg & Sellier)

con Gaetano Chiurazzi ed Elio Franzini | modera Donato Pirovano

sabato 26 marzo ore 11

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Francesco Costa e Luca Sofri

sabato 26 marzo ore 21 al Circolo della musica

ROBERTO ANGELINI E RODRIGO D’ERASMO

Songs in a conversation – omaggio a Nick Drake

nell’ambito di Una notte come questa

prevendite su Dice.fm

lunedì 28 marzo ore 18

Uomini, scimmie e altri animali a confronto

Angelo Tartabini

La coscienza negli animali (Mimesi)

Con Maurilio Orbecchi

lunedì 28 marzo ore 18

Come nascere due volte

Alec Trenta

Barba (Laterza)

con Simonetta Sciandivasci

martedì 29 marzo ore 21

Qui si fa l’Italia

Quali sono i momenti che hanno segnato un prima e un dopo nella storia del nostro Paese? In uno dei podcast più ascoltati, Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle hanno raccontato eventi straordinari a chi come loro non c’era e non li ha vissuti. Tre di questi passaggi chiave sono protagonisti di altrettante serate, per capire in che modo hanno reso l’Italia quella che è ora.



La strada dei diritti: divorzio e aborto

a cura di e con Lorenzo Baravalle e Lorenzo Pregliasco

con Simonetta Sciandivasci

prossimi appuntamenti

> martedì 12 aprile ore 21 | Le tante vite di Sandro Pertini

> martedì 3 maggio ore 21 | Falcone, Borsellino e le stragi di mafia

mercoledì 30 marzo ore 18

L’uomo nello spazio: tra esplorazione e turismo

Piero Bianucci

Pellegrini dell’universo (Solferino)

con Alberto Agliotti

mercoledì 30 marzo ore 19

Enigmi e passioni nelle montagne della Sicilia

Corrado Fortuna

L’ultimo lupo (Rizzoli)

giovedì 31 marzo ore 18

Violenza domestica e linguaggio

Raffaella Scarpa

Lo stile dell’abuso (Treccani)

con Antonella Parigi, Anna Ronfani e Vincenzo Santarcangelo

nell’ambito di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci

